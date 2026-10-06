Deputadas e deputados estaduais

  1. Eduarda Campopiano (PL): 1.956.238 votos (Eleito por QP)

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  1. Eduardo Suplicy (PT): 654.627 votos (Eleito por QP)Deputados e deputadas estaduais eleitos em São Paulo

  2. Sofia Favero (PSOL): 407.773 votos (Eleito por QP)

  3. Carlos Giannazi (PSOL): 367.861 votos (Eleito por QP)

  4. Paula da Bancada Feminista (PSOL): 326.190 votos (Eleito por QP)

  5. Giovanni Sanches (PL): 235.363 votos (Eleito por QP)

  6. Rogerio Lins (Podemos): 229.928 votos (Eleito por QP)

  7. Tenente Coimbra (PL): 198.342 votos (Eleito por QP)

  8. Rafa Minato (Missão): 185.582 votos (Eleito por QP)

  9. Danilo Joan (PP): 182.839 votos (Eleito por QP)

  10. Thomaz Henrique (PL): 178.164 votos (Eleito por QP)

  11. Ediane Maria (PSOL): 170.844 votos (Eleito por QP)

  12. Luiza Erundina (PSOL): 169.567 votos (Eleito por QP)

  13. Delegado Olim (PP): 163.918 votos (Eleito por QP)

  14. Rodrigo Ashiuchi (PL): 162.562 votos (Eleito por QP)

  15. Monica das Pretas (PSOL): 159.100 votos (Eleito por QP)

  16. Itamar Borges (MDB): 159.058 votos (Eleito por QP)

  17. Bruna Furlan (Republicanos): 157.381 votos (Eleito por QP)

  18. Marcos Damasio (PL): 156.691 votos (Eleito por QP)

  19. Dani Alonso (PL): 155.574 votos (Eleito por QP)

  20. Regina Nunes (MDB): 154.966 votos (Eleito por QP)

  21. Duda Hidalgo (PT): 154.953 votos (Eleito por QP)

  22. Sargento Castro (PP): 143.422 votos (Eleito por QP)

  23. Professora Bebel (PT): 142.001 votos (Eleito por QP)

  24. Conte Lopes (PL): 139.225 votos (Eleito por QP)

  25. Felipe Sertanejo (PL): 138.277 votos (Eleito por QP)

  26. Rogerio Nogueira (PSD): 137.335 votos (Eleito por QP)

  27. Telhadinha – Capitão Telhada (PP): 134.006 votos (Eleito por QP)

  28. Ana Carolina Serra (PSDB): 132.881 votos (Eleito por QP)

  29. Mariana Conti (PSOL): 126.344 votos (Eleito por QP)

  30. Delegada Graciela (PL): 125.624 votos (Eleito por QP)

  31. Dr. Edson da Paiol (Podemos): 124.394 votos (Eleito por QP)

  32. Alex Madureira (PL): 122.704 votos (Eleito por QP)

  33. Leonardo Grandini (PT): 122.158 votos (Eleito por QP)

  34. Danilo Campetti (Republicanos): 119.904 votos (Eleito por QP)

  35. Barros Munhoz (PSD): 116.413 votos (Eleito por QP)

  36. Emídio (PT): 108.275 votos (Eleito por QP)

  37. Paulo Mansur (PL): 107.073 votos (Eleito por QP)

  38. Rafael Saraiva (União Brasil): 105.174 votos (Eleito por QP)

  39. Rodrigo Mar (PT): 104.820 votos (Eleito por QP)

  40. Enio Tatto (PT): 102.892 votos (Eleito por QP)

  41. Reinaldo Alguz (MDB): 101.946 votos (Eleito por QP)

  42. Marta Costa (PSD): 100.083 votos (Eleito por QP)

  43. Caio França (PSB): 99.840 votos (Eleito por QP)

  44. Franco Sardelli (PL): 98.375 votos (Eleito por QP)

  45. Douglas Garcia (União Brasil): 97.410 votos (Eleito por QP)

  46. Paulo Fiorilo (PT): 96.370 votos (Eleito por QP)

  47. Danilo Balas (PL): 96.188 votos (Eleito por QP)

  48. Luiz Fernando (PT): 94.901 votos (Eleito por QP)

  49. Débora Camilo (PSOL): 94.895 votos (Eleito por QP)

  50. Leticia Aguiar (PL): 94.832 votos (Eleito por QP)

  51. Donato (PT): 94.779 votos (Eleito por QP)

  52. Carla Morando (PSD): 94.596 votos (Eleito por QP)

  53. Ricardo Madalena (PL): 94.319 votos (Eleito por QP)

  54. Leandro Basson (Podemos): 90.934 votos (Eleito por QP)

  55. Pardini (PSD): 89.558 votos (Eleito por QP)

  56. Rogerio Franco (PL): 89.156 votos (Eleito por QP)

  57. Analice Fernandes (PSD): 88.784 votos (Eleito por QP)

  58. Delegado Mesquita (PP): 87.918 votos (Eleito por QP)

  59. Valdomiro Lopes (PSB): 86.893 votos (Eleito por QP)

  60. Thammy Miranda (PSD): 85.619 votos (Eleito por QP)

  61. Bruno Zambelli (PL): 82.946 votos (Eleito por QP)

  62. Ely Santos (Republicanos): 82.559 votos (Eleito por QP)

  63. Léo Oliveira (MDB): 82.508 votos (Eleito por QP)

  64. Thainara Faria (PT): 81.485 votos (Eleito por QP)

  65. Mauro Bragato (PSD): 79.157 votos (Eleito por QP)

  66.  Marina Bragante (PSB): 78.957 votos (Eleito por média)

  67. Coronel Paganotto (PL): 77.703 votos (Eleito por QP)

  68. Solange Freitas (União Brasil): 77.524 votos (Eleito por QP)

  69. João Paulo (PL): 76.371 votos (Eleito por QP)

  70. Camila Godoi (União Brasil): 74.733 votos (Eleito por média)

  71. Caruso (MDB): 74.480 votos (Eleito por média)

  72. Kaka do Autismo (Podemos): 74.365 votos (Eleito por QP)

  73. Barba (PT): 74.115 votos (Eleito por QP)

  74. Rafael Silva Jr. (PSD): 74.043 votos (Eleito por QP)

  75. Rodrigo Moraes (PL): 73.787 votos (Eleito por QP)

  76. Rômulo (PT): 73.648 votos (Eleito por QP)

  77. Renata Sene (Republicanos): 73.526 votos (Eleito por QP)

  78. Marcolino (PT): 72.574 votos (Eleito por QP)

  79. João Paulo Rillo (PT): 72.486 votos (Eleito por média)

  80. Lucas Bove (PL): 71.263 votos (Eleito por QP)

  81. Capitão Mosart (PL): 70.997 votos (Eleito por QP)

  82. Ana Perugini (PT): 70.737 votos (Eleito por média)

  83. Sebastião Santos (Republicanos): 68.118 votos (Eleito por QP)

  84. Fabio Faria de Sá (Podemos): 68.055 votos (Eleito por QP)

  85. Lisboa (PL): 67.413 votos (Eleito por QP)

  86. Henrique Krigner (Novo): 66.512 votos (Eleito por QP)

  87. Gilmaci Santos (Republicanos): 66.474 votos (Eleito por QP)

  88. Isaac Antunes (PL): 61.953 votos (Eleito por QP)

  89. Fabiana Bolsonaro (PL): 61.183 votos (Eleito por média)

  90. Thiago Auricchio (PL): 59.942 votos (Eleito por média)

  91. Keit Lima (PSOL): 58.984 votos (Eleito por QP)

  92. Atila Jacomussi (PRD): 54.065 votos (Eleito por QP)

  93. Ricardo França (Podemos): 53.644 votos (Eleito por média)

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