Deputadas e deputados estaduais
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Eduarda Campopiano (PL): 1.956.238 votos (Eleito por QP)
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Eduardo Suplicy (PT): 654.627 votos (Eleito por QP)
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Sofia Favero (PSOL): 407.773 votos (Eleito por QP)
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Carlos Giannazi (PSOL): 367.861 votos (Eleito por QP)
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Paula da Bancada Feminista (PSOL): 326.190 votos (Eleito por QP)
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Giovanni Sanches (PL): 235.363 votos (Eleito por QP)
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Rogerio Lins (Podemos): 229.928 votos (Eleito por QP)
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Tenente Coimbra (PL): 198.342 votos (Eleito por QP)
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Rafa Minato (Missão): 185.582 votos (Eleito por QP)
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Danilo Joan (PP): 182.839 votos (Eleito por QP)
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Thomaz Henrique (PL): 178.164 votos (Eleito por QP)
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Ediane Maria (PSOL): 170.844 votos (Eleito por QP)
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Luiza Erundina (PSOL): 169.567 votos (Eleito por QP)
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Delegado Olim (PP): 163.918 votos (Eleito por QP)
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Rodrigo Ashiuchi (PL): 162.562 votos (Eleito por QP)
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Monica das Pretas (PSOL): 159.100 votos (Eleito por QP)
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Itamar Borges (MDB): 159.058 votos (Eleito por QP)
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Bruna Furlan (Republicanos): 157.381 votos (Eleito por QP)
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Marcos Damasio (PL): 156.691 votos (Eleito por QP)
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Dani Alonso (PL): 155.574 votos (Eleito por QP)
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Regina Nunes (MDB): 154.966 votos (Eleito por QP)
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Duda Hidalgo (PT): 154.953 votos (Eleito por QP)
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Sargento Castro (PP): 143.422 votos (Eleito por QP)
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Professora Bebel (PT): 142.001 votos (Eleito por QP)
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Conte Lopes (PL): 139.225 votos (Eleito por QP)
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Felipe Sertanejo (PL): 138.277 votos (Eleito por QP)
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Rogerio Nogueira (PSD): 137.335 votos (Eleito por QP)
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Telhadinha – Capitão Telhada (PP): 134.006 votos (Eleito por QP)
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Ana Carolina Serra (PSDB): 132.881 votos (Eleito por QP)
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Mariana Conti (PSOL): 126.344 votos (Eleito por QP)
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Delegada Graciela (PL): 125.624 votos (Eleito por QP)
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Dr. Edson da Paiol (Podemos): 124.394 votos (Eleito por QP)
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Alex Madureira (PL): 122.704 votos (Eleito por QP)
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Leonardo Grandini (PT): 122.158 votos (Eleito por QP)
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Danilo Campetti (Republicanos): 119.904 votos (Eleito por QP)
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Barros Munhoz (PSD): 116.413 votos (Eleito por QP)
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Emídio (PT): 108.275 votos (Eleito por QP)
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Paulo Mansur (PL): 107.073 votos (Eleito por QP)
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Rafael Saraiva (União Brasil): 105.174 votos (Eleito por QP)
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Rodrigo Mar (PT): 104.820 votos (Eleito por QP)
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Enio Tatto (PT): 102.892 votos (Eleito por QP)
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Reinaldo Alguz (MDB): 101.946 votos (Eleito por QP)
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Marta Costa (PSD): 100.083 votos (Eleito por QP)
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Caio França (PSB): 99.840 votos (Eleito por QP)
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Franco Sardelli (PL): 98.375 votos (Eleito por QP)
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Douglas Garcia (União Brasil): 97.410 votos (Eleito por QP)
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Paulo Fiorilo (PT): 96.370 votos (Eleito por QP)
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Danilo Balas (PL): 96.188 votos (Eleito por QP)
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Luiz Fernando (PT): 94.901 votos (Eleito por QP)
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Débora Camilo (PSOL): 94.895 votos (Eleito por QP)
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Leticia Aguiar (PL): 94.832 votos (Eleito por QP)
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Donato (PT): 94.779 votos (Eleito por QP)
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Carla Morando (PSD): 94.596 votos (Eleito por QP)
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Ricardo Madalena (PL): 94.319 votos (Eleito por QP)
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Leandro Basson (Podemos): 90.934 votos (Eleito por QP)
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Pardini (PSD): 89.558 votos (Eleito por QP)
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Rogerio Franco (PL): 89.156 votos (Eleito por QP)
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Analice Fernandes (PSD): 88.784 votos (Eleito por QP)
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Delegado Mesquita (PP): 87.918 votos (Eleito por QP)
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Valdomiro Lopes (PSB): 86.893 votos (Eleito por QP)
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Thammy Miranda (PSD): 85.619 votos (Eleito por QP)
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Bruno Zambelli (PL): 82.946 votos (Eleito por QP)
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Ely Santos (Republicanos): 82.559 votos (Eleito por QP)
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Léo Oliveira (MDB): 82.508 votos (Eleito por QP)
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Thainara Faria (PT): 81.485 votos (Eleito por QP)
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Mauro Bragato (PSD): 79.157 votos (Eleito por QP)
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Marina Bragante (PSB): 78.957 votos (Eleito por média)
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Coronel Paganotto (PL): 77.703 votos (Eleito por QP)
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Solange Freitas (União Brasil): 77.524 votos (Eleito por QP)
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João Paulo (PL): 76.371 votos (Eleito por QP)
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Camila Godoi (União Brasil): 74.733 votos (Eleito por média)
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Caruso (MDB): 74.480 votos (Eleito por média)
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Kaka do Autismo (Podemos): 74.365 votos (Eleito por QP)
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Barba (PT): 74.115 votos (Eleito por QP)
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Rafael Silva Jr. (PSD): 74.043 votos (Eleito por QP)
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Rodrigo Moraes (PL): 73.787 votos (Eleito por QP)
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Rômulo (PT): 73.648 votos (Eleito por QP)
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Renata Sene (Republicanos): 73.526 votos (Eleito por QP)
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Marcolino (PT): 72.574 votos (Eleito por QP)
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João Paulo Rillo (PT): 72.486 votos (Eleito por média)
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Lucas Bove (PL): 71.263 votos (Eleito por QP)
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Capitão Mosart (PL): 70.997 votos (Eleito por QP)
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Ana Perugini (PT): 70.737 votos (Eleito por média)
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Sebastião Santos (Republicanos): 68.118 votos (Eleito por QP)
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Fabio Faria de Sá (Podemos): 68.055 votos (Eleito por QP)
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Lisboa (PL): 67.413 votos (Eleito por QP)
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Henrique Krigner (Novo): 66.512 votos (Eleito por QP)
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Gilmaci Santos (Republicanos): 66.474 votos (Eleito por QP)
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Isaac Antunes (PL): 61.953 votos (Eleito por QP)
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Fabiana Bolsonaro (PL): 61.183 votos (Eleito por média)
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Thiago Auricchio (PL): 59.942 votos (Eleito por média)
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Keit Lima (PSOL): 58.984 votos (Eleito por QP)
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Atila Jacomussi (PRD): 54.065 votos (Eleito por QP)
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Ricardo França (Podemos): 53.644 votos (Eleito por média)
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