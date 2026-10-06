Um casal que roubou uma casa em Sumaré foi pego este final de semana em ação da Polícia Militar. Eles trasportavam os produtos do roubo em um carrinho de bebê.

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O crime aconteceu na Av. da Saudade – Planalto Sol – Sumaré. O casal tinha 28 anos ele e 36 ela.

Casal no ataque na sexta-feira

Na manhã de sexta-feira (2) equipe policial realizava patrulhamento, quando visualizou um casal empurrando um carrinho de bebê coberto. Ao perceberem a presença da viatura, o homem acelerou o passo, enquanto a mulher seguiu em direção diversa.

Os policiais realizaram a abordagem, não sendo localizado nenhum objeto ilícito com os abordados. Contudo, durante a averiguação do carrinho, foram encontrados uma televisão, um kit de escova modeladora, um par de cortinas, um travesseiro e uma manta.

Questionados sobre a procedência dos objetos, os abordados apresentaram versões divergentes e indicaram o endereço de onde haviam retirado os itens. As equipes realizaram diligências até o local indicado e, em contato com os moradores, os objetos foram reconhecidos como pertencentes à residência.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis, permanecendo ambos presos.

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