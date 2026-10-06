O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PSD), chegou a ser alvo de ironias nas redes sociais pelo empenho na reta final da campanha de Franco Sardelli (PL). Caminhadas, corridas, reuniões e uma presença cada vez mais explícita ao lado do candidato fizeram de Odir um dos principais cabos eleitorais de Franco nos últimos dias.

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Na internet, houve quem tratasse o esforço como exagero e apostasse que seria “esforço perdido”. Outros diziam que Franco ficaria de fora e que o ‘caboclo’ poderia acabar “se queimando” politicamente pela aposta.

Odir, de ironizado a campeão da urna

A urna, porém, respondeu de outra forma. Franco foi eleito deputado estadual com 98.375 votos e Americana volta a ter um representante direto na Assembleia Legislativa.

Agora, a vitória muda também o peso político da aposta de OD. O que antes era motivo de ironia passa a ser um movimento que pode abrir espaço para novas articulações dentro do grupo político de Americana. Odir colocou seu capital político na campanha e Franco chegou à Alesp.

A eleição terminou. A conta política, agora, começa a ser feita.

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