Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Vamos Brincar com Arte?”, marcada para o dia 10 de outubro, das 9h às 12h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana. São 15 vagas com classificação livre, e crianças pequenas devem estar acompanhadas dos responsáveis.

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As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected].

A oficina será ministrada pela equipe educativa do MAC Americana

e proporcionará uma manhã de descobertas inspirada na exposição Materialidades, que pode ser vista no local até o dia 30. A mostra reúne produções artísticas atuais que se utilizam de materiais pouco usuais, incluindo utensílios do dia a dia, sobras industriais, insumos da natureza e ferramentas digitais.

“Fica este convite para que crianças e suas famílias participem da oficina e deixem a imaginação encontrar novos caminhos durante a atividade e depois dela”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.296, Jardim São Paulo.

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