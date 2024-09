A lista 2 do Top20 do time ex-prefeito e candidato em Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PL) tem um irmão ‘poderoso’, um ex-vereador, líder do Tarcísio e as duas primeias mulheres.

Vanderlei Cocato foi cotado para vir a prefeito mas jogou suas fichas para começar como vereador na cidade. Foi secretário de Saúde de Bill e estava no mesmo posto em Rafard. Hoje seu grupo luta para fazer vereador na Câmara.

Leia + sobre política regional

Marcelo Morais é, além de roqueiro, irmão do estrategista Wagner Morais, que é atual presidente da Câmara mas ‘largou de mão’ a política eleitoral, voltando para os bastidores.

Gervásio Brito chegou em Nova Odessa no ano de 1979. Em 2000, pelo PPS, teve 155 votos e ficou como suplente. Em 2004, pelo mesmo partido obteve mais que o dobro da votação anterior: 362 votos. Em 2008, disse que trabalhou para atingir cerca de 600 votos. O objetivo foi alcançado. “Eu praticamente alcancei a meta, tive 581”.

Fechando a lista2 do Top20

Íris do Pão está no time do Republicanos como Cocato e tem se destacado e chamado a atenção das lideranças do partido do governador.

Fecha a lista a professora Alexandra Menale, que vem candidata pelo PL e tem feito trabalho forte nas redes sociais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP