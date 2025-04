Editor de O Liberal vai para prefeitura de Santa Bárbara

João Colossalle anunciou esse final de semana sua saída da chefia de redação do grupo O Liberal de Americana. Ele ficou 9 anos no posto e comandou o diário em um período de forte transição e da pandemia.

Ele confirmou que vai trabalhar na comunicação da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Ainda não se sabe se sua ida significará mudança de postura na divulgação da prefeitura de SBO ou mesmo fará parte de algum outro projeto (para 2026).

O Liba também precisou se adaptar aos novos tempos da internet com o jornalismo diário passando pela transformação e passar para o online.

O grupo apostou em rádio nos últimos anos e foi encarar as duas gigantes de Americana- Vox 90 e Notícia FM. Ainda não caiu no gosto popular, nem no jornalismo, mas tem mantido o esforço.

O Liberal sozinho no impresso, mas qual o peso?

O jornal mais antigo da cidade segue sozinho no impresso e avançou com outros periódicos, mas ainda não encontrou o melhor caminho desde a perda de seu grande líder e mentor Jessyr Bianco.

