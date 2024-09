O Top5 do União Brasil para as eleições de vereador em Americana tem 2 ex-vereadores, uma ex conselheira tutelar, 1 empresário ‘correndo por fora’ e 1 candidato da turma da proteção animal.

O partido trabalha para fazer de 1 a 2 vereadores este ano e tem 20 candidatos na chapa, que ainda tem o candidato a prefeito engenheiro Ricardo Pascote.

Top5 do União

