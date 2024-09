A Bluesky ganhou mais de 1 milhão de novos seguidores em menos de 3 dias.

Após a proibição do X no Brasil, a rede social fundada em 2019 por Jack Dorsey, cofundador e ex-CEO do Twitter, apresentou um crescimento exponencial de usuários brasileiros.

“Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky!”, publicou a conta oficial da plataforma na sexta-feira (30).

A premissa do Bluesky é parecida com a do X. Na verdade, a plataforma foi criada por Dorsey como um braço do Twitter em 2019, mas virou uma empresa independente em 2021, quando o cofundador deixou o cargo de CEO, um ano antes do bilionário Elon Musk comprar a rede social e transformá-la em “X”.

Na rede, os internautas também podem publicar textos curtos, imagens e interagir com as publicações de outros usuários com curtidas, comentários e republicações. De acordo com um anúncio feito recentemente, o Bluesky passará a suportar vídeos e outras ferramentas a partir da próxima atualização.

O que falta no Bluesky

Por enquanto, a principal diferença entre a rede e o X (Twitter) é a falta de uma página dedicada aos assuntos do momento, também conhecida como “Trending Topics”. Outro ponto relevante é a ausência de um meio para mensagens privadas entre os usuários.

