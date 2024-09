Top9 Republicanos parte 2 bolsonarista raiz e mais 3

O Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, acabou por ter um Top9 em Americana com grupo grande de candidatos com mais chances de se eleger.

A lista do partido liderado pelo secretário do governador Ricardo Molina terá em seu Top9 divida em duas listas, a segunda aqui com 4 nomes.

O Republicanos elegeu 2 vereadores em 2020 e os dois mudaram de partido para as eleições deste ano, com expectativa de fazer 2 podendo até ter uma terceira vaga contando com a competitividade dos candidatos e os votos de legenda.

Veja aqui o Top9 parte1

O primeiro nome é o ex-vereador Renato Martins, que tentou ser candidato a prefeito mas teve seu nome vetado internamente.

O mais bolsonarista de todos os candidatos de Americana, Thiago Brasil, tem causado em grupos de whatsapp e resolveu arriscar nas urnas desta vez.

Suplente de vereador e candidato bem votado no PV na eleição passada, Gilberto Bobby Bobby vai novamente buscar uma cadeira na Câmara de Americana.

Encerrando o Top9

Duas vezes conselheiro tutelar e maior representante da Igreja Universal na política local, Pedro Gatti vem para completar o Top do partido em buca de uma vaga para ser um dos novos vereadores da cidade.

