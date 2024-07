Totem promete otimizar atendimento em UPA UBS

A Doutor ao Vivo, healthtech líder no ecossistema de saúde digital e telemedicina, acaba de lançar o Totem Doutor ao Vivo, sua mais nova solução para o aprimoramento da telemedicina no Brasil.

A ferramenta foi projetada para iniciar a triagem de consultas em hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), clínicas médicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais centros de saúde.

O Totem Doutor ao Vivo avalia a pressão arterial, os batimentos cardíacos, a oxigenação sanguínea e a temperatura corporal, fornecendo ao prontuário médico informações cruciais sobre o estado de saúde do paciente, acelerando e aprimorando as etapas do processo de atendimento. “O lançamento do Totem representa mais um avanço na democratização da saúde. Com ele, damos mais um passo significativo para integrar saúde e tecnologia que facilitam a jornada do paciente mais simples, assertiva e humanizada”, explica Mauren Souza, CEO da Doutor ao Vivo.

A interação do usuário com o equipamento foi projetada para ser simples e intuitiva, facilitando ao máximo o acesso do paciente às suas funcionalidades. Com apenas alguns cliques, e seguindo as instruções na tela, os resultados são obtidos de forma rápida e assertiva.

A solução foi projetada e desenvolvida, principalmente, pensando para localidades e cidades onde há escassez de médicos presenciais.

“Com o suporte de um profissional de saúde, é possível instalar o Totem e encaminhar o paciente para uma consulta remota com um médico. A tecnologia vem revolucionando o acesso à saúde, permitindo que os profissionais ofereçam serviços integrados e simplificados”, detalha o CEO.

Devido à sua versatilidade, o Totem pode ser implementado em diversos locais. Ele é extremamente funcional não apenas para clínicas, consultórios e hospitais, mas também para operadoras de saúde, indústrias e empresas de médio a grande porte com várias unidades físicas.

Além disso, é ideal para ser instalado em instituições governamentais.

Elogios ao Totem

“O Totem pode ser uma adição valiosa para grandes empresas e corporações com várias localidades, proporcionando maior conforto e acessibilidade aos funcionários. Assim, questões cotidianas podem ser resolvidas sem a necessidade de deslocamento até uma unidade de saúde. Isso resulta em mais praticidade e segurança durante todo o processo”, explica o CEO.

Nesse contexto, a telemedicina une práticas da medicina tradicional com tecnologia de conexão remota, expandindo o atendimento para regiões anteriormente isoladas e que historicamente sofrem com a falta de profissionais dispostos a atuar no local. Isso promove o bem-estar e uma abordagem mais humanizada ao cuidado.

Sobre a Doutor Ao Vivo

A Doutor Ao Vivo tem como missão ampliar e democratizar o acesso à saúde. Combinando tecnologia e sua expertise em saúde digital, ela cria soluções que promovem o bem-estar de pessoas e organizações, impactando significativamente a sociedade de maneira segura, ágil e humanizada.

Fundada por Mauren Ginaldo, Gian Pestana e Luciano Lima, que trabalhavam juntos quando decidiram sair para empreender, a healthtech, por meio da telemedicina, estabelece uma conexão inovadora e humanizada entre médicos, organizações e pacientes, resultando uma transformação nas rotinas, reduzindo tempo e custos.

Atualmente, a startup – que já recebeu mais de R$ 1,7 milhão em aporte e figura na lista das 20 startups mais promissoras da AEVO e Fundação Dom Cabral – conta com mais de 200 clientes, entre eles o Grupo Fleury, Bradesco Saúde, Medicar, HB Saúde, Hospital Oswaldo Cruz e as Unimeds de São José do Rio Preto (SP) e Londrina (PR). A healthtech é membro da Saúde Digital Brasil, entidade que amplia o acesso de pacientes aos médicos, por meio da tecnologia.

