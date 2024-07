Traficante de 28 anos morre após ser baleado em confronto com a DISE

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da manhã desta sexta-feira, a Operação “JAGUARI”, com o escopo de desmantelar um esquema de armazenamento e distribuição de drogas na cidade de Americana.

Na manhã desta sexta-feira, os agentes receberam informação privilegiada noticiando que “Rick” estaria seccionando e embalando drogas no interior de um apartamento na Avenida da Música, no bairro Jaguari. Os policiais civis foram para o local e constataram, através de uma janela aberta, o investigado enquanto embalava grande quantidade de drogas.

Ao perceber a presença policial, o investigado pegou um revolver Taurus calibre 357 Magnum e apontou para os agentes da DISE. Antes que conseguisse efetuar o disparo, foi alvejado vindo ao solo. Foi desarmado e imediatamente solicitado apoio ao Resgate do Corpo de Bombeiros. Com brevidade, o suspeito foi socorrido ao Hospital Municipal de Americana, com seu quadro evoluindo à óbito.

Compareceu pelo local dos fatos a autoridade policial e os peritos do instituto de criminalística. Drogas, arma, munições e demais itens de interesse da investigação foram apreendidos. A Autoridade Policial tomou ciência formal dos fatos e adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, registrando a ocorrência como “morte decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Drogas Apreendidas: 323 PORÇÕES DE MACONHA PESANDO 592 GRAMAS; 01 SACO CONTENDO MACONHA AINDA NAO FRACIOANADA PESANDO 328 GRAMAS.

Objetos Apreendidos: 01 REVOLVER TAURUS 357 MAGNUM MODELO TRACKER COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E 07 CARTUCHOS CALIBRE .38 ÍNTEGROS; 01 BALANÇA DE PRECISÃO; 01 FACA; EMBALAGENS VAZIAS TIPO “BIDU”