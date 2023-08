Tráfico perde material no residencial Manacá

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no residencial terminou com quase 300 porções de drogas (277 de crack, maconha e cocaína). A ação terminou sem pessoas presas e todo o material foi apreendido após uma varredura. Um homem que saiu correndo chamou a atenção dos agentes da lei.

Leia abaixo a nota mais pormenorizada da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

.📍DATA: 21 de Agosto 2023

.📍HORA: 22h15min

.📍LOCAL: Rua Ruth Garrido Roque n°1190, condomínio Manacá.

.APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Sernajoto

.APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington



.🛑 APREENSÃO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático as equipes adentraram ao condomínio, local conhecido pela intensa mercancia de drogas, sendo visualizado um indivíduo portando uma pochete, que ao avistar as viaturas correu rapidamente para o interior do bloco C, e adentrou um dos apartamentos, não sendo possível abordá -lo.

Foi então realizado uma varredura no bloco e localizado embaixo das escadas do térreo uma pochete contendo 115 eppendorfs com cocaína, 103 porções de maconha e 59 tubetes com crack.

Todas as drogas foram apresentadas e apreendidas pelo plantão policial.

