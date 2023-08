Tarcísio na região esta quinta-feira

O governador Tarcísio de Freitas estará na região esta quinta

Ele vem para uma visita técnica das Obras de construção do viaduto no Parque Bandeirantes, que fará a interligação entre Sumaré e Hortolândia (Jardim Nova Europa). Ele deve chegar em Hortolândia por volta das 10h e se encaminhar para o local.

REPUBLICANOS– Eleito com apoio da base bolsonarista, Tarcísio tem no seu partido, Republicanos, agora um novo aliado do governo Lula. Por mais que isso afete parte dos eleitores do ex-presidente, Tarcísio parece que vai rumar para o centro do espectro político e apostar na civilidade.

Tarcísio encanta políticos paulistas

Com investimento de R$ 210 milhões, as mais de 700 unidades habitacionais que estão em obras começam a ser entregues em outubro

O Governo do Estado segue empenhado e apresentando soluções rápidas para atender as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas no último Carnaval, em São Sebastião. Seis meses após o episódio, dez prédios já foram edificados no bairro Baleia Verde. As construções em Maresias também estão em fase avançada. A entrega dos imóveis para a população terá início em outubro e será encerrada até o fim do ano. O investimento total é de R$ 210 milhões.

Desde o início dos trabalhos para atendimento emergencial, houve análise de área apropriada para a construção, desapropriações, desenvolvimento de projetos, trabalhos de estabilização do terreno e fundação, até chegar à fase atual, da edificação.

As dez torres, já erguidas no bairro de Baleia Verde, abrigarão 518 famílias. O conjunto será composto por 30 prédios de quatro pavimentos, 20 casas térreas, 18 unidades adaptadas para pessoas com deficiência e quatro centros de apoio ao condomínio. Os imóveis terão dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 41 m2 de área útil. Essas construções contam com a tecnologia “wood frame”, uma construção pré-fabricada na qual os módulos saem prontos da fábrica, necessitando apenas a montagem no local da instalação.

Com essa técnica inovadora, largamente utilizada no exterior, especialmente em países e áreas sob condições meteorológicas extremas, há certificações que demonstram isolamento térmico e acústico adequados e que atendem as normas técnicas de desempenho (NBR), em parâmetro equivalente às tradicionais casas de alvenaria.

Outras 186 unidades no bairro de Maresias. O sistema construtivo deste empreendimento é alvenaria estrutural. O residencial contará com quatro prédios de quatro pavimentos e dois centros de apoio ao condomínio. Com 44 m2 de área útil, os apartamentos terão dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro.

