Manuela disputa novo torneio internacional de tênis

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, está pronta para entrar em quadra

no torneio internacional juvenil organizado pela ITF (International Tennis Federation) que começa nesta segunda-feira, no prestigiado Centro de Treinamentos Kirmayr, localizado em Serra Negra.

O KIRMAYR JUNIORS CUP acontecerá de 21 a 26/08 e a novaodessense jogará simples e duplas, em busca de somar mais pontos no ranking mundial juvenil de tênis. O primeiro desafio dela já será nesta terça será hoje contra Isabela De Mattos Silva, na quadra número 09.

Huehoco ACP do Brasil, Soluções Industriais do Brasil e Shopping ParkCity Sumaré são empresas que acreditam no potencial da Manula e contribuem para fortalecer a esportista nos treinamentos e competições.

Além disso, a atleta conta com o apoio do Estúdio New Corp – Pilates, Englishing – Escola de Idiomas e Grupo Aposerv. Esses apoiadores desempenham um papel fundamental com suporte oferecido.

Na semana seguinte, de 26/08 a 02/09, Manuela terá um outro grande desafio, o SÃO PAULO INTERNATIONAL JUNIOR SERIES, que acontecerá no Sport Clube Corinthians Paulista, em São Paulo.

