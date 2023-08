Trump vai pagar fiança de R$ 1 milhão

A fiança que o ex-presidente dos EUA Donald Trump

vai ter que pagar para ir não para a cadeia está em torno de R$ 1 milhão. Ele tem dito que vai se apresentar a uma juíza do estado da Geórgia na próxima quinta-feira (data limite) para se entregar.

Ele é processado no caso do quebra-quebra do 6 de janeiro de 2021 em Washington. Apoiadores de D.T. que não acreditaram no resultado das eleições de 2020 (vencida por Joe Biden) invadiram a capital do país e causaram terror no Congresso do país. Houve mortes e hoje alguns dos famosos do evento estão presos e cumprem pena.

Leia + sobre política regional

He and the 18 others accused in this case had previously been given until noon on Friday to appear at Fulton County Jail for processing.

The county sheriff has said they will all be treated like any other defendants, which could mean Mr Trump is fingerprinted and has his mugshot taken.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP