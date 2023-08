Foi no culto e ladrão roubou sua televisão

Uma mulher que foi à igreja acabou tendo sua casa roubada em Americana no último domingo. O caso aconteceu no bairro Morada do Sol. Ela deixou sua casa na rua Japão para ir ao evento religioso.

Quando voltou, por volta das 22h, ela notou a porta arrombada e chamou a polícia.

Foi roubada uma TV. Ela foi orientada a fazer o registro do roubo.

A PM fez varredura nos arredores da casa da mulher mas ninguém foi encontrado.

