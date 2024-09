Transgênero brasileira firma contrato de modelo na Europa!

A jovem transgênero Gabi Ádie (@gabiadie) vem despontando no mercado internacional e é presença aguardada na temporada de moda europeia.

Ela já conquistou contrato de trabalho com a agência Hakim, que possui escritórios na França e na Bélgica.

Gabi Ádie desembarcou em Paris há poucos dias, onde participa dos testes para os desfiles internacionais.

Nascida em Caratinga, a mineira coleciona no currículo trabalhos como criadora de conteúdo para Carolina Herrera, Paco Rabanne e Yves Saint Laurent, entre diversas outras.

Descoberta em 2020, Gabi despontou fazendo conteúdos de maquiagem e beleza para as redes sociais. Com mais de 1 milhão de seguidores, usa a moda e as plataformas digitais para engrossar o time que traz representatividade transgênero ao mercado.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

No Brasil, a jovem de 22 anos é veterana da São Paulo Fashion Week, tendo participado de 4 temporadas, desfilando para marcas como Ellus, Neriage, À La Garçonne, Led e André Lima.

Transgenero brilha lá fora

Em Paris, já desfilou para Marine Serre e para a alta-costura da grife Patou. Em 2022, foi listada entre as mulheres do ano segundo o portal UOL.

Olho nela!

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP