"Perdendo os traços adolescentes": Médico explica como preservar beleza natural durante procedimentos estéticos

Nos últimos dias, a trend “perdendo os traços adolescentes” ganhou as redes sociais, com pessoas comuns e até famosas mostrando fotos da juventude e comparando com a imagem atual de suas vidas. Celebridades como Xuxa Meneghel, Deborah Secco, Yasmin Brunet e muitas outras também entraram na trend; no entanto, internautas apontaram mudanças visivelmente realizadas por procedimentos estéticos, e não por envelhecimento.

Essa percepção também foi duramente criticada entre influenciadores jovens que faziam comparações com sua infância. O cirurgião plástico e vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgias Plásticas, Paulo Martin, comenta que a facilidade em fazer harmonização facial, aumento dos lábios, bichectomia e outros procedimentos são um dos motivos para o estranhamento dos internautas ao verem esse antes e depois.

“É importante lembrar que cada procedimento deve ser realizado com cautela e considerando a individualidade de cada paciente. O foco deve ser sempre na preservação da beleza natural e na saúde da pele”, explica Dr. Paulo Martin.

Recentemente, tem se observado uma forte tendência entre celebridades de abraçar a beleza natural, o que está influenciando os procedimentos estéticos e a indústria da beleza de maneira significativa. Essa tendência se destaca pela busca de uma aparência mais autêntica e menos artificial, valorizando características naturais em vez de transformações drásticas. Drew Barrymore, Cindy Crawford e Demi Lovato são só alguns desses exemplos.

Celebridades abraçam a beleza natural / Foto: Reprodução Instagram @drewbarrymore @ddlovato @cindycrawford

Cindy Crawford e Drew Barrymore, por exemplo, tem sido defensoras abertas da aceitação do envelhecimento e frequentemente compartilham mensagens sobre a importância de se sentir bem na própria pele. Elas rejeitaram a pressão de procedimentos estéticos excessivos e, em vez disso, optaram por cuidados que priorizam a saúde da pele e a autenticidade, o que tem inspirado muitas mulheres a se concentrarem na beleza mais realista e acessível.

Demi Lovato, também se destacou ao falar sobre a aceitação pessoal e a importância de se amar como se é. Recentemente, a artista expressou sua decisão de remover implantes de silicone e buscar uma aparência mais natural.

Ele acrescenta que existem diversas opções de procedimentos que podem proporcionar uma aparência mais natural, sem comprometer os traços característicos. “O bioestímulo de colágeno, por exemplo, é uma técnica que ajuda a manter a firmeza e a elasticidade da pele, promovendo um envelhecimento saudável”, diz o médico.

Uma das opções mais recomendadas hoje para manter a juventude da pele, sem parecer que está repuxada, é o Jowl Lift, uma técnica desenvolvida pelo próprio Dr. Paulo Martin. “Esse procedimento visa elevar a linha da mandíbula e redefinir o contorno facial, proporcionando um aspecto rejuvenescido, mas ainda assim natural. O objetivo é realçar a beleza original da pessoa, respeitando suas características únicas”, fala o cirurgião.

O médico defende que a busca por procedimentos estéticos não precisa resultar em uma perda da identidade visual. “A ideia é valorizar a beleza natural e promover um envelhecimento digno e saudável”, afirma.

