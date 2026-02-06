Policiais militares atenderam às ocorrências no Jardim Amanda e no Jardim Everest

Três pessoas foram presas em ocorrências distintas atendidas por equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) nesta quinta-feira (5), em bairros diferentes de Hortolândia. As ações envolveram tráfico de drogas, receptação de veículo furtado e captura de procurado pela Justiça.

Na madrugada de quinta-feira, durante patrulhamento pelo Jardim Amanda I, uma equipe policial abordou um casal que caminhava pela Rua Tiradentes e demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram com o homem, de 38 anos, uma pochete contendo entorpecentes. A mulher, também de 38 anos, não portava materiais ilícitos.

Questionados, ambos confessaram envolvimento com a comercialização de drogas e informaram que o dinheiro obtido com as vendas havia sido recolhido pouco antes por um terceiro indivíduo não identificado. Com o casal foram apreendidos R$ 50 em dinheiro, um aparelho celular, além de porções de cocaína (0,011 kg), maconha (0,027 kg) e crack (0,019 kg). Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial e permaneceram presos à disposição da Justiça.

Moto

Já no período noturno, durante patrulhamento pelo Jardim Everest, uma equipe de ROCAM visualizou uma motocicleta circulando pela Rua dos Estudantes com placa visivelmente artesanal, o que motivou a abordagem. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o condutor, de 34 anos, era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo artigo 33 da Lei de Drogas.

Durante a vistoria, os policiais verificaram que a numeração do chassi estava suprimida. Através da pesquisa pelo número do motor, foi identificado que o veículo se tratava de uma motocicleta Honda CG 150, cor preta, emplacada originalmente no município de Boa Esperança (MG), produto de furto.

No momento em que foi informado sobre a prisão, o indivíduo tentou resistir à abordagem e entrou em luta corporal com a equipe, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Com apoio de outra viatura, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Hortolândia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.