O C6 Bank, banco brasileiro que tem como sócio o JPMorganChase, registrou lucro líquido de R$ 2,5 bilhões em 2025, um crescimento de 8,5% em relação a 2024. No segundo semestre do ano passado, o lucro líquido foi de R$ 1,41 bilhão, o que representa um aumento de 35% em relação ao semestre anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ficou em 45% no ano.

“O balanço de 2025 evidencia a solidez e a consistência do nosso modelo de negócio e deixa clara a capacidade do banco de apresentar um ROE acima de 40%”, diz Marcelo Kalim, CEO do C6 Bank.

O índice de eficiência, que é a relação entre as despesas operacionais e a receita líquida, caiu de 57%, em 2024, para 45% no ano passado, refletindo a alavancagem operacional que a estrutura do banco proporciona.

A receita líquida cresceu 15% entre 2024 e 2025, encerrando o ano passado em R$ 9,2 bilhões. No mesmo período, as despesas operacionais apresentaram redução de 9%, para R$ 4,2 bilhões. As despesas com provisões para devedores duvidosos (PDD) fecharam o ano em R$ 2,5 bilhões, alta de 32% ante 2024, em razão do crescimento da carteira de crédito e dos efeitos da Resolução CMN nº 4.966.

A carteira de crédito expandida do banco fechou o ano de 2025 em R$ 89,3 bilhões, uma expansão de 49% em relação a 2024. O banco também registrou aumento na captação de recursos. A base de captação do C6 Bank cresceu 36% entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, de R$ 79,4 bilhões para R$ 108,3 bilhões.

A inadimplência ficou em 2,9% em 2025, ante os 2,6% registrados em 2024. Excluindo o impacto da Resolução CMN nº 4.966, o índice de empréstimos com atraso de 90 dias ou mais seria de 2,0% em dezembro de 2025. A baixa inadimplência resulta da qualidade da carteira de crédito construída pelo banco ao longo do tempo, na qual 80% correspondem a crédito com garantia, principalmente consignado e financiamento de veículos.

“Parabéns ao C6 Bank por alcançar resultados sólidos pelo segundo ano consecutivo. Seu crescimento consistente reflete o compromisso e o espírito inovador da equipe”, diz Mark O’Donovan, CEO de International Consumer Banking do JPMorganChase.

Com 40 milhões de clientes, o C6 Bank – que atua nas áreas de pessoa física, pessoa jurídica, atacado, veículos, home equity e consignado – tem um portfólio de mais de 100 produtos, serviços e funcionalidades. Além de conta corrente, cartão e programa de pontos, o banco oferece uma conta global com saldo em dólar e euro e uma plataforma que permite investir em ativos no Brasil e no exterior, tudo no mesmo aplicativo.

Sobre o C6 Bank

O C6 Bank é um banco completo para pessoas físicas e jurídicas com 40 milhões de clientes. A instituição, lançada em 2019, tem um portfólio de mais de 100 produtos, funcionalidades e serviços, incluindo conta corrente, cartão, programa de pontos, saques, tag de pedágio, crédito, Conta Global, plataforma de investimentos com ativos no Brasil e no exterior, marketplace, entre outros. O C6 Bank foi eleito em 2025, pelo segundo ano consecutivo, o banco brasileiro com a melhor jornada do cliente, segundo o Ranking idwall de Experiência Digital. Em 2024, o C6 Bank estreou no ranking das marcas mais valiosas do Brasil (Kantar BrandZ).