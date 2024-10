Turma de Americana brilha com foguetes (20 medalhas)

Estudantes da rede municipal de Educação de Americana conquistaram 20 medalhas na 27ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na 18ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), realizadas em 2024.

O número de medalhistas superou o registrado em 2023, quando 16 estudantes foram premiados na olimpíada. Este ano, dois professores da rede também foram reconhecidos com medalha de honra ao mestre.

Foram 15 medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze distribuídas aos estudantes do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e das EMEFs Milton Santos, Paulo Freire e Prof. Florestan Fernandes.

Os professores Adriana Aparecida Gioli e José Leite Torres Filho foram premiados com medalha de honra ao mestre.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, celebrou o resultado positivo. “Nossos estudantes vêm, ano a ano, ampliando o quadro de medalhas e a participação nas olimpíadas científicas, o que para nós significa que eles se sentem seguros e bem preparados pelos professores. A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi foca seus esforços na qualidade da Educação, por meio de material didático e da qualificação profissional, e quem ganha é Americana”, disse.

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio participam da OBA e da MOBFOG, estendida também a quem está matriculado no Ensino Superior.

Confira os medalhistas de Americana na 27ª OBA e 18ª MOBFOG:

CAIC Prof. Sylvino Chinelatto – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA)

Ana Isabelly de Franca Nunes – Medalha: Ouro

Arthur Campos de Araújo – Medalha: Ouro

Guilherme Rodrigues Santos – Medalha: Ouro

Heloa Indalecio Mendes – Medalha: Ouro

Larissa Frisoni Perez – Medalha: Ouro

Isabelly de Souza Gabriel – Medalha: Prata

Matheus Arcanjo Seleber – Medalha: Ouro

Mayara de Souza de Lima – Medalha: Bronze

Pedro Isac Madri de Souza – Medalha: Bronze

EMEF Milton Santos – Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG)

Byanca Aparecida Vargas da Silva – Medalha: Ouro

Daniel Oliveira da Silva – Medalha: Ouro

Felipe Holanda da Costa – Medalha: Ouro

Jhonatam Miguel Oliveira Ribeiro – Medalha: Ouro

Letícia de Jesus Oliveira da Silva – Medalha: Ouro

Miguel Holanda Gonçalves – Medalha: Ouro

Tayron Witalo Pinto Barbosa – Medalha: Ouro

Vitória de Souza Barroso – Medalha: Ouro

EMEF Milton Santos – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA)

José Jonas Elias – Medalha: Prata

EMEF Paulo Freire – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA)

Larrisa Regonha Borges – Medalha: Bronze

EMEF Prof. Florestan Fernandes – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA)

Miguel da Silva – Medalha: Ouro

