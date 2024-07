UBS São Domingos muda para o Parque das Nações temporariamente

O atendimento de usuários da UBS (Unidade Básica de Saúde) do São Domingos será transferido provisoriamente para a UBS do Parque das Nações a partir de segunda-feira (29), com exceção dos serviços odontológicos. A medida é necessária em razão da reforma da unidade do São Domingos, cujas obras têm início previsto para a próxima quinta-feira, 1º de agosto.

A transferência provisória inclui os serviços de consultas médicas e procedimentos gerais de enfermagem, entre outros. Os moradores que passam por tratamento odontológico ou que vierem a necessitar de atendimento nesta área serão recebidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

No caso da farmácia, os usuários ainda terão, além da UBS do Parque das Nações, a opção de retirada dos medicamentos nas unidades dos bairros Parque Gramado e Parque da Liberdade.