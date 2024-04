Nada de gols para União Barbarense e Francana

na tarde deste sábado em Santa Bárbara D’Oeste. Em um jogo bastante fraco a 8a colocada e a 1a da fase não saíram do zero, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. O duelo foi disputado no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, a Toca do Leão, casa da Barbarense. Com o resultado, fica tudo aberto para o jogo de volta, em Franca, mas os alviverdes estão a um empate da vaga.

Oitava colocada, a União Barbarense encerrou sua campanha na primeira fase batendo o Jabuca, no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, pelo placar mínimo. Já a Francana, que terminou na liderança, encerrou a campanha empatando com o América de Rio Preto e rebaixando a tradicional equipe para a quinta divisão estadual em 2025.

Leia + Sobre todos os Esportes

Apesar de jogar fora de casa, a Francana começou pressionando no ataque. Aos sete minutos, Vinicius deu a primeira finalização do jogo, por cima do gol. A equipe da Francana também tentava atacar e assustava quando subia. Aos 19′, na bola parada, a Veterana quase chegou lá, com Bruno Henrique acertando um tirombaço de cabeça na trave. Aos 22′, Airon salvou um gol certo da Francana com uma defesaça.

Na metade final do primeiro tempo, a equipe da Francana passou a ter maior controle nas ações no campo ofensivo, porém travou nos próprios erros na hora de definir as ações ofensivas. O time da casa, por sua vez, chegava bastante na bola aérea, sem conseguir porém obter sucesso nessas tentativas. No fim das contas, o primeiro tempo terminou mesmo em zero em Santa Bárbara do Oeste.

Na etapa final, a Barbarense teve a primeira chegada de perigo num chute desviado para fora. A equipe da casa pressionava mais na parte final do jogo, precisando pelo menos fazer um gol para complicar a vida da Francana para volta. Apesar de tentar, os alvinegros pouco conseguiam fazer e o jogo era realmente fraco até a parada técnica. A coisa mais interessante até então veio aos 35 minutos do segundo tempo, quando Vantuil Rodrigues, treinador da Francana, foi expulso após confusão com o árbitro. O zero no placar não surpreendeu, pela absoluta falta de lances agudos na etapa final.

Após OCuriosoDoFutebol

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP