O ex-vereador Rafa Macris fechou questão e foi para o PP

da vereadora Nathália Camargo e do advogado Zé Odécio. Rafa vai disputar a eleição como candidato a vereador. Ele ficou em terceiro na corrida para prefeito eleição passada tendo como vice Ricardo Molina (Republicanos), que deve ser candidato a prefeito.

O PP tinha previsão de fazer 1 a 2 vereadores tendo como ‘carro chefe’ Nathália, hoje no 1o mandato. Mas agora com Rafa Macris, que veio do PSDB, a expectativa é subir o total de cadeiras.

O grupo ainda cogita lançar Odécio candidato a prefeito em um arranjo que envolveria forças da cidade.

O grupo ainda conta com o União Brasil e pode ter a Federação PSDB/Cidadania tendo 3 chapas de candidatos a vereadores.

