A 7ª edição do Passeio de Rolimã de Americana, promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew com apoio da Prefeitura, acontece no próximo dia 13, sábado, a partir das 18h. O evento será realizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, no trecho entre a Rua São Vito e a Avenida da Saúde, e irá arrecadar sabonetes líquidos para bebês, que serão destinados aos kits de enxoval do programa Mãe Americanense.

Além do tradicional passeio de carrinhos de rolimã, o “Rolê Noturno” contará também com exposição de carros, ampla área de alimentação, espaço kids e premiação especial para o carrinho mais criativo e iluminado da noite. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site www.kamikazerolima.com.br. Os inscritos concorrerão a prêmios durante o evento.

“Estamos com uma ótima expectativa para esta edição, que pela segunda vez será realizada no período da noite. O evento já está consolidado em Americana, foi um sucesso nos anos anteriores e esperamos um bom público também este ano. Já temos dezenas de crianças inscritas, então será um dia de muita nostalgia e diversão para toda a família”, destaca o presidente do grupo Kamikaze Rolimã, Donizete Faustino.

“O Passeio de Rolimã já se tornou um evento tradicional em nossa cidade e todos os anos reúne centenas de pessoas de todas as idades na Avenida Antônio Pinto Duarte. Tenho certeza que será mais uma edição de muito sucesso e estamos felizes em apoiar essa iniciativa”, ressalta o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O passeio tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação, e da Guarda Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99460-1569.

Programação do evento:

18h – Abertura

18h15 – Pista liberada: encontro de carros e passeio de rolimã

18h40 – Performances artísticas

19h – Apresentação da equipe Kamikaze Rolimã

19h30 – Descida oficial

20h30 – Escolha do carrinho mais criativo e iluminado do evento

20h45 – Passeio livre

22h – Encerramento