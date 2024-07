União Brasil Americana realiza Convenção dia 4 de agosto

O União Brasil, partido que mais cresce no país, convida os moradores de Americana para um momento especial, que marcará o lançamento de um projeto vigoroso para o município.

Solenidade ocorrerá no Plenário da Câmara Municipal.

Com a confirmação de dezenas de nomes para a disputa eleitoral deste ano e o apoio nacional da legenda, a solenidade contará com a presença de autoridades e com o anúncio oficial da coligação com os partidos PSDB, Progressistas e Cidadania.

O anseio em proteger os direitos da população e a luta constante pela qualidade de vida dos americanenses é o estímulo que nos conectará.

Convenção do União Brasil

Americana, dia 4 de agosto, 10 horas.