Uma nova liga de basquete feminino 3 contra 3 chamada ‘Unrivaled’ garantiu um acordo dedireitos de transmissão plurianual com a TNT Sports antes de sua temporada inaugural neste inverno. Como parte do acordo, a TNT Sports se comprometeu a investir uma quantia não revelada na liga.

Unrivaled, cofundada pelas atuais competidoras das finais da WNBA, Breanna Stewart e Napheesa Collier, está programada para ser lançada em Miami em Janeiro de 2025. A liga contará com 30 estrelas proeminentes da WNBA, incluindo Brittney Griner, Kelsey Plum, Angel Reese e a estrela do basquete universitário Paige Bueckers. Atualmente, quatro vagas no elenco ainda não foram preenchidas.

As novatas Caitlin Clark e Angel Reese deram um grande impulso à WNBA nesta temporada, como evidenciado pelos aumentos significativos no público e na audiência da temporada regular.Isso continuou na pós-temporada e, mais recentemente, nas Finais, onde Stewart e Collier estão presentes.

A temporada da WNBA agora consistirá de quarenta jogos em vez de quarenta e quatro, e sua Série Final agora consistirá de sete jogos em vez de cinco. A nova competição da liga de basquete consistirá em seis times jogando ao longo de uma temporada de oito semanas com três jogos por semana. Dois dos jogos serão transmitidos pela TNT às segundas e sextas-feiras a partir de 17 de janeiro, e o terceiro pela truTV aos sábados.

Todas as partidas também estarão disponíveis para transmissão no Max. Além disso, destaques aprofundados do torneio e conteúdo adicional serão distribuídos em todas as plataformas TNT Sports, incluindo Bleacher Report e House of Highlights. A temporada culminará em uma série de playoffs após o jogo regular.

Como a série vai ganhar força?

A Unrivaled está oferecendo aos jogadores salários de seis dígitos e participações acionárias naliga, o que é um grande atrativo para as estrelas da WNBA. Alex Bazzell, um treinador profissional de basquete, atua como presidente da liga: “acho que a consistência é essencial para nós.

Se você construir uma casa consistente, os fãs saberão para onde ir. O segundo lado disso é que você quer fazer parceria com alguém que queira contar a história fora dos jogos e ajudar a levar isso adiante.

Então, eles terem o Bleacher Report e o House of Highlights é muito valioso para nós.”, afirmouO ex-presidente da ESPN John Skipper e David Levy, ex-presidente da Turner Sports, se juntaram para ajudar a promover a liga para distribuidores.

Para os componentes de produção, a Mediapro North America gerenciará a produção de áudio e vídeo ao vivo em colaboração com a liderança da TNT e da Unrivaled.

Esta parceria com a Unrivaled mostra o foco crescente da TNT Sports em esportes femininos, especialmente em meio à incerteza sobre seus direitos de longo prazo na NBA. Recentemente, a TNT expandiu seu portfólio de esportes com futebol americano universitário, o Aberto da França e um acordo com o torneio de basquete universitário Players Era.

O presidente da TNT Sports, Luis Silberwasser, afirmou que sua parceria de mídia e capital com a Unrivaled fortalece seu compromisso em expandir a programação esportiva feminina e, ao mesmo tempo, moldar o futuro do basquete feminino.

A TNT ainda não confirmou emissoras específicas para a próxima Unrivaled League. No entanto, a rede frequentemente conta com personalidades bem conhecidas de sua programação existente ao lançar novos programas. Nomes como Charles Barkley e Candace Parker, que são regulares em outras programações de basquete da TNT, poderiam potencialmente ser apresentados nas transmissões da Unrivaled.

Vantagens estratégicas para Unrivaled e TNT Sports por meio de parceria

A Unrivaled rapidamente se tornou uma das ligas esportivas de startups mais comentadas nas últimas semanas, e é fácil entender o porquê. Sua liga operará em um novo formato e, nos meses anteriores à temporada da WNBA, eles permitirão aos atletas outra opção para jogar basquete nos EUA durante a offseason.

Essa abordagem é projetada para manter talentos locais nos EUA durante a offseason da WNBA e evitar que atletas de ponta joguem no exterior. Além de dar aos jogadores equidade na nova liga, oportunidades de contrato de destaque que oferecerão o maior salário médio na história da liga esportiva profissional feminina também estarão disponíveis.Esta operação ajudará as jogadoras a manterem sua visibilidade no mercado doméstico.

A TNT Sports, por outro lado, se posiciona em um segmento próspero do mercado em um momento em que o basquete feminino está passando por um boom de popularidade.

Após igualar a oferta rival para evitar perder os direitos da NBA, esse movimento calculadoajuda a TNT a continuar transmitindo basquete profissional. Além disso, a colaboração apoia o objetivo da TNT de aumentar sua programação para esportes femininos.

A participação acionária garante engajamento sustentado do público e força da marca ao bloquear o conteúdo durante a offseason da WNBA e fornecer benefícios financeiros de longo prazo.

Considerações finais

O crescimento dos esportes femininos só tende a ficar maior e melhor, especialmente agora que a TNT entrou no ramo do basquete feminino.À medida que o mundo dos esportes e do entretenimento se funde com oportunidades de investimento, marcas de diferentes setores, incluindo finanças, tecnologia e indústria de jogos de azar, estão explorando o potencial crescente dos patrocínios esportivos.

À medida que o mercado cresce, apostadores e apostadores em geral acham necessário obter mais informações sobre cassinos e operações de apostas para a devida diligência. Notavelmente, Unrivaled tem o potencial de melhorar muito o basquete feminino ao dar às atletas um palco proeminente durante a offseason da WNBA.

Salários altos e jogadoras bem conhecidas da WNBA podem atrair mais talentos e espectadores, aumentando a popularidade e o apelo financeiro do esporte.Alcançar um público amplo por meio da parceria de mídia com a TNT é essencial para encorajar investimento adicional e crescimento no basquete feminino. Isso, em última análise, ajudará a normalizar e elevar as mulheres na mídia esportiva.