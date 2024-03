UPA São José completa um ano com mais de 80 mil atendimentos realizados

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José comemora um ano de inauguração nesta segunda-feira (25). Nos primeiros 12 meses de funcionamento da unidade, que presta serviços de urgência e emergência à população de Americana na região da Cidade Jardim, já foram realizados mais de 80 mil atendimentos e mais de 150 mil procedimentos de enfermagem.

“É motivo de muita alegria chegar nesta data com um resultado tão positivo. As unidades de atendimento 24 horas foram um dos compromissos da nossa gestão na área da Saúde que estamos cumprindo. A UPA São José tem o reconhecimento daqueles que precisaram do local nesse primeiro ano e o nosso trabalho é para que essa qualidade também esteja presente na nova UPA Dona Rosa, que em breve estará em funcionamento”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

Em seu primeiro ano, a UPA São José também contabilizou cerca de 28 mil exames laboratoriais processados e a realização de aproximadamente 11 mil exames de raio-X. Os mais de 150 mil procedimentos de enfermagem correspondem a ações como acolhimento com classificação de risco, administração de medicamentos, excisão ou suturas simples, coletas de material para exames (sangue e urina) e eletrocardiograma, entre outras.

“O conceito de atendimento da UPA é aquele sempre defendido pela nossa gestão, de ser um acesso fácil para os moradores, mais perto de onde as pessoas estão, e com qualidade e humanização no atendimento. Isso vale tanto para a UPA quanto para todos os demais equipamentos de Saúde que estamos entregando e renovando na nossa cidade”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

“A realização de mais de 80 mil atendimentos e mais de 150 mil procedimentos de enfermagem representa um grande avanço na saúde da população de Americana. O nosso diferencial é o tratamento acolhedor e humanizado”, analisa a coordenadora da UPA São José, Janine Teles.

Além dos números expressivos, o equipamento de saúde tem sido reconhecido pela população como uma unidade de excelência, com um índice médio de satisfação de 93%, em quesitos como tempo de espera, cordialidade, limpeza, atendimento médico e da equipe de enfermagem.

“Nas pesquisas de satisfação realizadas pela Ouvidoria sempre há relatos de pacientes elogiando a estrutura, a qualidade dos serviços, o carinho e a cordialidade das equipes de saúde que trabalham no local. Para nós, é gratificante ver que as equipes da UPA São José têm esse compromisso com a humanização, que é um dos pilares da Chavantes em todos os seus projetos”, afirma o diretor da organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), Klebson Soares Carvalho.

“A UPA São José foi mais uma grande conquista da população americanense, e o número de procedimentos nesse primeiro ano apenas reforça isso. O fortalecimento do serviço de urgência e emergência é uma das nossas prioridades, tanto que estamos ampliando a rede com mais uma Unidade de Pronto Atendimento, no Jardim Dona Rosa. Essa é a Saúde que queremos ofertar a todos: com mais acesso, qualidade, acolhimento e humanização”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPA São José é gerida pela SCMC por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.