O anestesista Dr Abraão deve ser a principal aposta do União Brasil

na corrida para prefeito de Americana. Pouco conhecido, ele teve um perfil no instagram criado recentemente e tem apenas uma conta no Linkedin.

Dado o adiantado do tempo, mal caberá vaga para candidato a vice para o médico. Caso cresça no processo até a homologação das candidaturas, poderá vir candidato a vereador com alguma força.

Caso seja este o caminho, Dr Abraão seguirá o rumo (que deu certo) de Dr Daniel, um dos dois médicos vereadores da Câmara de Americana.

