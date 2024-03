por 1 a 0, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e encaminhou sua classificação para a próxima fase do Paulista A4. A partida foi ruim tecnicamente, mas o SKA conseguiu abrir o placar rapidamente e segurou a vitória.

O União caiu para o nono lugar com 19 pontos e precisa vencer na última rodada para se classificar para a fase final do campeonato.

O ‘jogo do ano’ do UAB vai ser no próximo, às 15h, contra o Jabaquara em Santa Bárbara d’Oeste. O adversário da última rodada está na rabeira da tabela e luta para não cair.

Na rodada anterior do Paulista A4, o Ska Brasil, que vem numa boa sequência, saindo da briga contra o rebaixamento e agora vendo de perto o G8, vinha de um empate sem gols com o líder Grêmio São-Carlense, fora de casa. Já o União Barbarense, justamente o time que ocupava a oitava colocação, vinha de uma goleada sobre o Independente por 4 a 0.

A partida começou com o SKA Brasil pressionando a saída de bola do adversário e buscando o gol na roubada de bola. A estratégia deu certo logo aos 5 minutos, após um erro de passe do meio-campo do União Barbarense, o SKA aproveitou e a bola sobrou para Ueslei Jr., que carregou e chutou no canto para abrir o placar.

O gol modificou o jogo, fazendo com que o União Barbarense tentasse mais o gol, mas a equipe estava com muita dificuldade na troca de passes no meio-campo, cometendo muitos erros bobos. Com o passar do tempo, o SKA começou a ter mais o controle da posse e era mais perigoso, criando as melhores chances da etapa inicial.

O jogo no segundo tempo se manteve da mesma forma, com as duas equipes tendo certos erros de passes, mas o SKA continuou tendo as melhores chances. O União tinha muita dificuldade na criação, o seu meio-campo não conseguiu estar em um bom dia.