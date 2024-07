Um homem que usava uma lixeira como depósito para guardar drogas foi detido por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana) no domingo.

O rapaz de 28 anos escondia as drogas para a venda em um ponto público no São Manoel. A abordagem dos GMs aconteceu por volta da hora do almoço.

Os Gamas patrulhavam a rua São Jorge e receber am denúncia anônima indicando que o rapaz estava trabalhando no local.

Na lixeira

O traficante eixava as drogas em um local usado para se jogar e depois recolher lixo. Ele ‘mocosava’ a droga para depois repassar aos usuários.

Os GMs reconheceram o homem da denúncia e ele foi abordado. O rapaz trazia consigo uma pedra de crack e R$ 40 em dinheiro. No local próximo, foi encontrado um saco de papel com nove porções de cocaína e nove de crack.

O rapaz foi levado para a delegacia, onde ficou preso pelo crime de tráfico de drogas.

