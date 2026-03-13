Medida segue orientação do Governo do Estado após comunicado sobre desabastecimento nacional da vacina

A Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância em Zoonoses, informa que a vacinação antirrábica para cães e gatos prevista para o mês de março está suspensa temporariamente. A medida ocorre devido à falta do imunizante no Estado de São Paulo.

De acordo com a médica veterinária e coordenadora da Vigilância em Zoonoses, Josiane Sauniti, o município recebeu ofício do Instituto Pasteur, órgão da Secretaria de Estado da Saúde, que comunicou a escassez da vacina antirrábica animal (VARC) destinada a cães e gatos.

“A orientação do Estado é suspender temporariamente a vacinação antirrábica de rotina e os novos agendamentos até o recebimento de um novo lote do imunizante. Assim que o abastecimento for regularizado, o município retomará a vacinação”, explicou Josiane.

Outra recomendação é que os estoques ainda disponíveis sejam reservados para ações estratégicas, como a vacinação de cães e gatos que tiveram contato com animais silvestres ou situações de bloqueio de foco, quando há confirmação laboratorial de casos de raiva.

Vacina

Em Sumaré, a vacinação antirrábica de cães e gatos ocorre regularmente na última quinta-feira de cada mês, mediante agendamento prévio junto à Zoonoses. Com a normalização do envio de doses pelo Estado, o município retomará o cronograma de atendimento.

Apesar da suspensão temporária da vacinação de rotina, a Vigilância mantém as demais ações do Programa de Vigilância e Controle da Raiva, entre elas o envio de amostras de animais suspeitos para diagnóstico laboratorial, o monitoramento de morcegos e outros mamíferos silvestres e as orientações à população.

“É importante que os tutores mantenham atenção ao comportamento dos animais e procurem a Zoonoses em caso de suspeita da doença ou contato com animais silvestres, especialmente morcegos”, orientou Josiane.

A sede da Vigilância em Zoonoses fica na Avenida da Saudade, s/n, Jardim Planalto do Sol. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Dúvidas ou orientações podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3883-7486.