Univesp prorroga prazo de inscrição para vestibular até este domingo (15)

Instituição reforça que prova será realizada no dia 26/04; instituição estadual de ensino superior tem o apoio da Prefeitura

Quem quer prestar o vestibular deste ano da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) ganha mais tempo. A instituição prorroga o prazo de inscrição para até este domingo (15/03). A inscrição deve ser feita por meio deste LINK. A instituição é gerida pelo governo do Estado e conta com o apoio da Prefeitura de Hortolândia.

De acordo com a instituição, a novidade é o curso de Bacharelado em Inteligência Artificial, com duração de quatro anos.

Estão disponíveis 108 vagas em cursos divididos nos três Eixos abaixo:

Eixo de Computação (34 vagas):

– Engenharia de Computação: cinco anos

– Bacharelado em Ciências de Dados: quatro anos

– Bacharelado em Inteligência Artificial: quatro anos

– Bacharelado em Tecnologia da Informação: três anos

Eixo Negócios e Produção (34 vagas):

– Engenharia de Produção: cinco anos

– Administração: quatro anos

– Tecnologia em Processos Gerenciais: três anos

Eixo de Licenciatura (40 vagas):

– Letras: quatro anos

– Matemática: quatro anos

– Pedagogia: quatro anos

Ainda de acordo com a Univesp, o estudante ingressa em um eixo e somente depois escolhe o curso que irá fazer. No caso dos Eixos de Licenciatura e de Negócios e Produção, na matrícula o estudante escolhe o terceiro período do curso que deseja concluir. Já no caso do Eixo de Computação, na matrícula o estudante escolhe o quarto período do curso que quer terminar.

A instituição reforça para que os candidatos leiam o manual e que acompanhem o cronograma do vestibular deste ano. O cronograma está disponível para download no arquivo abaixo.

Já no caso de candidatos PcDs (pessoas com deficiência), esse público poderá solicitar o atendimento educacional especializado no dia da prova.

A Univesp ainda salienta que há pontuação acrescida para:

– estudantes de escolaridade pública, ou seja, aquele que estudou em escola pública durante os três anos do Ensino Médio;

– populações negra, parda e indígena

Já quem participou do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023, 2024 e 2025, a parte da nota é considerada em relação a prova objetiva. A instituição salienta ainda que é importante preencher o questionário socioeconômico.

POLO HORTOLÂNDIA

A Univesp tem polo físico em Hortolândia desde 2018, e tem apoio das Secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

O polo está localizado na ETEC (Escola Técnica Estadual), na região do Remanso Campineiro. Desde então, já se formaram no polo da Univesp de Hortolândia 152 alunos.

FATEC

Hortolândia também atua para trazer outra importante instituição de Ensino Superior do governo do Estado. É a Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo). A Prefeitura promoveu encontro com empreendedores e empresas, na Câmara Municipal, na segunda-feira (9).

O encontro marcou o início do projeto de estudo, entre Estado e município, para a possível implantação de um câmpus da Fatec em Hortolândia. De acordo com o presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias, não há prazo definido para a implantação da Fatec no município. O Centro Paula Souza é o órgão estadual responsável pela gestão das ETECs e Fatecs existentes nos municípios paulistas.

