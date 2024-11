Vai ter eleição do conselho da mulher; participe

Estão abertas as inscrições, até segunda-feira (4), para os representantes da sociedade civil e as mulheres residentes no município participarem da assembleia de eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).

O órgão tem o objetivo de zelar pelos direitos das mulheres, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade.

Leia + sobre política regional

O credenciamento de eleitoras e o registro de candidaturas das Organizações da Sociedade Civil (OSC) poderão ser feitos por meio da plataforma Americana Inteligente (1doc), no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), pelo e-mail cmdm@americana.sp.gov.br ou presencialmente, em dias úteis, das 7h30 às 16h30, no CMDM, na sede da Casa dos Conselhos – Rua das Poncianas, nº 1.225, Jardim Glória.

A plenária eleitoral ocorrerá em 14 de novembro, no período das 8h às 12h, na sala de reuniões da sede da Casa dos Conselhos.

Serão preenchidas 14 vagas de conselheiras para o mandato de dois anos (biênio 2024/2026), com a possibilidade de uma única recondução para a mesma representação.

Mulher, participe

O processo ocorrerá da seguinte forma no dia 14 de novembro:

Das 8h às 9h – Instalação do Processo Eleitoral da Sociedade Civil às vagas do CMDM (organização, composição da mesa, definição da presidência dos trabalhos, credenciamento de eleitoras);

Das 9h às 9h15 – Abertura da Assembleia Geral;

Das 9h30 às 10h30 – Divulgação e apresentação das organizações habilitadas para participarem do certame eleitoral;

Das 10h30 às 10h50 – Votação e Apuração dos votos;

Das 10h50 às 12h – Homologação do resultado e encerramento.

Poderão concorrer à eleição os seguintes representantes, sendo um de cada organização ou entidade: de assistência social; da saúde; educacional; cultural; associação de moradores; sindical; de outros conselhos de direitos e políticas públicas;

da Comissão de Direitos Humanos da 48º Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Americana; de movimento de mulheres; de movimento social; de movimento estudantil; da Associação Comercial e Industrial de Americana – ACIA; de instituição de ensino de nível superior; e de saúde suplementar.

PARTICIPE DO GRUPO DE WHATSAPP DO NOVO MOMENTO