O 1º suplente do Republicanos Valdemar Gomes Peixoto da Silva assume cadeira no Legislativo barbarense durante licença médica do vereador Carlão Motorista (PSB). Carlão fez operação nos olhos e ficará fora da Câmara de Santa Bárbara por 30 dias.

Nascido em Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Valdemar reside em Santa Bárbara d’Oeste desde meados de 1980. Autônomo, o suplente é casado com Luciana Regina de Souza da Silva, pai de Paulo Jessé da Silva e avô de Liz, de 5 anos.

Votação de Valdemar Gomes

Ele disputou duas eleições: 2016, obtendo 1.047 votos; e em 2020, com 1.048 votos. A licença de Carlão se estende até o dia 17 de julho.

