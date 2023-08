Vanderlei Macris novo presidente do PSDB Americana

O ex-deputado Vanderlei Macris é o novo presidente do PSDB em Americana. A convenção aconteceu no último sábado e Vanderlei comandará a sigla pelos próximos dois anos. Seu filho, o ex-vereador Rafael Macris, que até então era o presidente, agora atua no MBL, o que não “combinava” com a liderança tucana.

O grupo, que perdeu quase que todos os seus apoiadores políticos, agora tenta se reerguer na cidade para participar das eleições em 2024. Com o cenário ainda indefinido, Rafael Macris – que hoje aposta e tenta construir sua imagem longe da família Macris em pautas contra o PT, pode tentar ser vereador novamente.

Já Vanderlei se movimenta nos bastidores em Americana e Nova Odessa. O NM apurou dias trás que Vanderlei considerou a tentativa de ser vice do ex-prefeito Omar Najar (MDB), mas tudo não passa de especulações, por enquanto.

