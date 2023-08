Santa Bárbara recebe evento com hambúrgueres gigantes em setembro

Hambúrgueres gigantes, cerveja gelada e muito rock and roll. Este é só um aperitivo reservado para o público na edição do Festival Burger Monstros Show, em Santa Bárbara d’Oeste-SP. O evento acontece no primeiro final de semana de setembro, entre os dias 1 e 3, sexta-feira a domingo, na megaestrutura montada no estacionamento do Tivoli Shopping, na Vila Mollon. A entrada é gratuita.

O Burger Monstros Show traz como proposta transformar a arena a céu aberto em uma inesquecível opção de lazer para famílias e amigos. A festa gastronômica começa na sexta-feira (1), a partir das 17h e prossegue até as 22h. A programação continua no sábado (2) e no domingo (3), das 11h às 22h.

Quem passar pelo centro comercial tem a chance de degustar um cardápio exclusivo que traz as principais novidades do universo dos “sandubas”. Além disso, a grande “balada” dos sabores oferece como diferenciais pratos especiais do chamado circuito BBQ, da culinária brasileira, diversificados estilos de cerveja e incríveis sobremesas.

O festival também dispõe de ampla área kids, onde as crianças podem se divertir para valer. Há ainda espaço para fazer tatuagem e compras de produtos artesanais, como cachaças e queijos. E tem mais: a festa do hambúrguer é pet friendly, ou seja, o animalzinho de estimação está mais que convidado para passear pelo amplo espaço montado no shopping de Santa Bárbara d’Oeste.

Para celebrar um final de semana com boa energia e muito sabor, o Burger Monstros Show tem uma incrível programação de shows. Serão cinco apresentações entre sexta-feira (1) e o domingo (3), com a presença de bandas, que prometem esquentar o clima com o bom e velho rock and roll.

“Queremos que moradores de Santa Bárbara d’Oeste e região curtam diferentes experiências proporcionadas pelo festival. O Burger Monstros Show é uma grande festa que reúne o que há de melhor no mercado dos hambúrgueres, gastronomia e cervejas. Serão momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente seguro. É uma festa totalmente voltada às famílias e amigos”, explica o responsável pela organização Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

BOM APETITE!!!

Fãs de hambúrgueres têm a oportunidade, em Santa Bárbara d’Oeste, de degustar as receitas, temperos, acompanhamentos e forma de preparo de pelo menos sete dos melhores mestres hambúrgueiros do estado.

Destaque para opções inovadoras, como o burger de torresmo e a coxinha de burger. Também merecem atenção os sandubas que impressionam pelo tamanho e recheios, que provocam uma ‘explosão de sabores’ na boca.

Além de hambúrgueres, a arena gastronômica do Burger Monstros Show conta com pratos de sucesso do circuito BBQ, como costela no fogo de chão, costela no bafo, linguiças artesanais, torresmo de rolo, espetos gourmets, enormes pastéis e coxinhas, além de receitas típicas da culinária brasileira.

O festival também é destino certo para quem ama se aventurar no universo das sobremesas. E não importa a idade. É literalmente um “prato cheio” para crianças, jovens e adultos. São dezenas de opções de churros, doces e shakes.

Além de muita gastronomia, o festival no Tivoli Shopping traz como atração uma ala especial com produtos e acessórios, como cachaças especiais de diversas marcas e artigos para churrasco. Ainda é possível fazer uma tatuagem ou colocar um piercing, com o evento em pleno andamento.

E TEM MUITA MÚSICA BOA

Para agitar a arena montada no estacionamento do Tivoli Shopping, o Burger Monstros Show conta com uma programação especial de shows agendados para as tardes e noites do evento.

Na sexta-feira (1), às 19h, a atração é a banda Runaway, que faz um tributo com os principais sucessos de Bon Jovi. Já no sábado (2), há duas apresentações previstas. O grupo Cry Baby sobe ao palco às 14h. Depois, às 18h, a noite é embalada por Classic Roxx.

Para fechar o festival no domingo (3), a banda Reduzt agita o público a partir das 13h.O show com o Queen Music Tribute fecha o festival a partir das 18h.

SERVIÇO

Festival Burger Monstros Show – Santa Bárbara d’Oeste-SP

Local: Estacionamento do Tivoli Shopping

Endereço: Rua do Ósmio, 699, Vila Mollon, Santa Bárbara D’Oeste-SP

Dias: 1, 2 e 3 de setembro, sexta-feira, sábado e domingo

Horário: 17h às 22h (sexta-feira), 11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Assadores, food trucks de doces, expositores, espaço kids, evento pet friendly

Organização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787

Cervejaria oficial: Hoffen

Apoio: EmbaLixo, Ibiobi Smart Club, Jack Links, Aji-sal. Betfast.io, Tivoli Shopping

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sexta-feira, dia 1 de setembro

19h: Banda Runaway – Bon Jovi Tribute

Sábado, dia 2 de setembro

14h: Cry Baby

18h: Classic Roxx

Domingo, dia 3 de setembro

13h: Banda Reduzt

18h: Queen Music Tribute

EXPOSITORES – BURGERS

– Fumaça de Chef (Burger defumado)

– Los Ogros

– Paraty Food Truck

– O Xapeiro

– Lion BBQ

– La House

– Chef Lucas Oliveira (Estação VPJ)

SALGADOS E PRATOS ESPECIAIS

– Ô Pastel

– A Poderosa Coxinha

– O Bom e Velho Churrasco

– Chef Dindo (Culinária brasileira)

– Sal & Brasa (espetos)

ALAMEDA DOS DOCES

– Churros das Meninas

– Madruga Churros

– Delícias da Vovó

– Cadê Meu Shake

CERVEJARIA OFICIAL

– Cervejaria Hoffen

EXPOSITORES

– Ink Park Tattoo & Piercing

– Consultório da Cachaça

ESPAÇO KIDS

– Brinquedos infláveis)

– Jump

– Tiro ao alvo e pescaria

– Carrinhos elétricos

