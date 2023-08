 Bar chega a Campinas como opção de entretenimento

Bar em Campinas opção de entretenimento

Convidados, imprensa, artistas e muita gente bonita estiveram reunidos na última quarta-feira (23), no Wood’s Bar, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo, para dar boas-vindas à mais nova casa de shows do município. Sertanejo e pagode são os ritmos mais populares do país e que farão parte da trilha sonora da casa, que vai abrir de quarta-feira à sábado, a partir das 19h, e domingo, às 16h. Todos os dias uma atração, ao vivo, irá comandar o público presente com muita música boa.

Entre as personalidades que estiveram presentes na festa de inauguração, vale destacar a corte do Sumaré Arena Music 2023 com a Rainha Samira Bartolomeu e a Princesa Evelyn Berger. A nutricionista, modelo e influenciadora, Giovanna Valente, e a modelo e Miss Campinas 2018 e 2019, Letícia Zague, desfilaram simpatia e elegância durante o evento.

A realeza da FAICI 2023 esteve representada na festa com a Rainha Amarilis, a Madrinha Cíntia Ferraz e a Garota Rodeio Jasmim Santos Cangussú. Beatriz Bianchi, Madrinha dos Peões da Festa do Peão de Santo Antônio de Posse também marcou presença na inauguração, além das modelos e influenciadoras Andressa Domingues, Laura Sterce e Marina Buzetto, e do ator e empresário Júnior Grotto.

WOOD’S

A casa possui uma arquitetura moderna, pé direito alto, ambiente climatizado, camarotes e uma varanda ao ar livre perfeita para ver e ser visto, no Cambuí, coração da noite campineira. Além disso, a casa oferece um clima descontraído e propício para conhecer novas pessoas, sendo o lugar ideal para encontrar o par perfeito ou curtir uma noite animada com os amigos.

Com um conceito inovador e um espaço único, o Wood’s B. tem a proposta de unir gastronomia, drinks autorais e música de alta qualidade em um só lugar. Aqui, você tem a garantia de um programa noturno de qualidade e inesquecível. O Wood’s Bar é a escolha certa para quem deseja aproveitar o que há de melhor na noite campineira.

