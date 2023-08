Natal cobra acesso ao Pós Anhanguera e Pelé libera verba pra Apae

Natal cobra via de acesso até o Pós-Anhanguera

A implantação de uma via de acesso para os bairros da área conhecida como Pós-Anhanguera, em Nova Odessa, voltou a ser tema de requerimento na Câmara. O vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, já havia cobrado um posicionamento da Prefeitura em 2021 e agora, novamente, apresentou requerimento solicitando informações.

A região do Pós-Anhanguera comporta os bairros Recreio Represa, Chácaras Acapulco e Las Palmas. Distante do Centro, o acesso ao local é feito por uma via sem pavimentação, causando transtornos aos moradores, principalmente nos períodos de chuvas.

No requerimento protocolado essa semana, o vereador informa que, em 2021, quando apresentou a primeira solicitação de informações sobre o prolongamento da Avenida dos Brilhantes até o trevo de acesso da Rodovia Anhanguera, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, informou que o projeto seria estudado para que o acesso fosse eficaz e o trajeto não implicasse em desapropriações com custos elevados.

Informou, ainda, que o estudo até então realizado previa que a via seria de mão dupla, com canteiro central, cuja metragem seria de aproximadamente 6 km. Todavia, seria necessária a contratação de levantamento topográfico para definição da metragem correta, compondo custos e valores, e a apuração do valor final do projeto.

Leia + sobre política regional

“Registre-se que o prolongamento da via em questão foi previsto, em 2017, no antigo Plano Diretor como medida prioritária, necessária à implantação do Sistema Viário Estrutural (art. 77, II, f, da Lei Complementar n. 10/2006, com redação conferida pela Lei Complementar n. 55/2017)”, disse o vereador no requerimento.

“Já o novo Plano Diretor elencou a Avenida dos Brilhantes como via arterial (art. 177, III, a, da Lei Complementar n. 80/2023) e definiu no caput do art. 178 que as prioridades para melhoria e implantação de vias serão determinadas pelas necessidades do transporte coletivo, pela complementação de ligações entre bairros e pela integração entre os municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas), completou.

No novo requerimento, que está na pauta da sessão da próxima segunda-feira (28/08), Natal pergunta se os estudos para o prolongamento da via foram concluídos e, se não foram, em que fase estão. Pergunta também se foi realizada a contratação do levantamento topográfico, qual o valor estimado e se há prazo previsto para o início das obras na Avenida dos Brilhantes.

Pelé com R$ 200 mil pra Apae

A Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) recebeu R$ 200 mil provenientes de emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Márcio Alvino a pedido do vereador Elvis Pelé.

“Agradeço pelo empenho do deputado em viabilizar esse recurso. Acompanhei todo o processo, desde a apresentação da emenda, até agora, com a liberação do recurso, porque entendo que a Apae desenvolve um trabalho de excelência no município e merece nossa atenção e nossa ajuda”, disse Pelé.

Alvino é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Apaes na Câmara dos Deputados.

O recurso será destinado para custeio das atividades desenvolvidas na entidade, que acabou de completar 43 anos. “Nós temos muita gratidão por todos aqueles que compreendem a dimensão do nosso trabalho e nos ajudam. Aos agentes públicos, como o Pelé e o deputado Márcio Alvino, que estão sempre de mãos dadas com a Apae, nossos mais sinceros agradecimentos e o compromisso de que esse recurso será muito bem aplicado. A todos aqueles que contribuem com a Apae, seja nos nossos eventos ou com outros tipos de doações, reforçamos também os nossos agradecimentos”, afirmou Maria Tereza Casassa, a Tereca, uma das diretoras da entidade.

“Espero que seja realmente um presente de aniversário para a instituição. Sou um defensor da Apae e reforço a minha disposição em ajudar entidades sérias que, muitas vezes, suprem um atendimento que o poder público não consegue prestar”, completou Pelé.

A APAE – A Apae desenvolve atividades de assistência integral à pessoa com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro do autismo, envolvendo o tratamento ao usuário e a execução de ações integradas aos profissionais da Atenção Básica e Atenção Especializada. Nas áreas ligadas diretamente à saúde, a instituição realiza cerca de 3.800 atendimentos individuais por mês, além das atividades desenvolvidas em grupos. Esses atendimentos envolvem fisioterapia, neurologia, psicologia, entre outros.

A entidade ainda realiza atendimento na assistência social, com os pacientes e suas famílias em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de defender e garantir os direitos sociais da pessoa com deficiência.

A Escola de Educação Especial a Apae oferece o atendimento pedagógico proporcionando oportunidades para ampliação das habilidades acadêmicas funcionais dos pacientes e alunos atendidos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP