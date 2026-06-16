Vistoria periódica com relação à emissão de fumaça contemplará cerca de 100 veículos próprios e locados da Prefeitura

Cerca de 100 veículos a diesel, que compõem a frota própria e locada da Prefeitura de Hortolândia, passam, neste mês, pela inspeção veicular anual que mede a emissão de fumaça pelo motor. A ação é realizada por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

As inspeções, iniciadas no dia 3, seguirão até o final de junho, com o objetivo de vistoriar toda a frota, formada por caminhões, tratores, ambulâncias e vans de transporte de pacientes e de alunos, dentre outros veículos. Até a terça-feira (9), 30 veículos já haviam sido vistoriados. Além de gerar impacto ambiental direto, a iniciativa atende à Diretiva 6 – Qualidade do ar e mitigação de GEE (Gases de Efeito Estufa) do Programa Município VerdeAzul, realizado pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura.

Escala

Durante a inspeção, os técnicos utilizam a Escala de Ringelmann, ferramenta que avalia visualmente a quantidade de fumaça emitida pelo motor a diesel. Quando um veículo apresenta emissão acima do nível aceitável, o motorista responsável é comunicado a fim de que a Secretaria por ele atendida o encaminhe para manutenção corretiva.

“Esse monitoramento é muito importante, porque nos permite identificar quando um veículo está emitindo poluentes acima do esperado. Quando isso acontece, ele é encaminhado para manutenção, onde são verificadas e corrigidas as causas do problema. Essa ação contribui diretamente para a redução da emissão de poluentes na atmosfera, ajudando a melhorar a qualidade do ar e a diminuir os impactos ambientais”, afirma a diretora de Assuntos Climáticos, Taina Ferreira.