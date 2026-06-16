Ocorrências resultaram em dois homens conduzidos à delegacia; um permaneceu preso por tráfico de drogas e outro por mandado judicial em aberto

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou duas ocorrências de destaque nesta segunda-feira (15), em Hortolândia e Sumaré. As ações resultaram na prisão de um homem por tráfico de drogas e na captura de um procurado pela Justiça.

A primeira ocorrência foi registrada pela manhã, no Jardim Amanda, em Hortolândia. Durante patrulhamento de supervisão em uma área conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes, policiais militares abordaram dois indivíduos em atitude suspeita na Rua Bernardo Guimarães.

Com um dos abordados, de 21 anos, foram encontradas 25 porções de crack, quatro eppendorfs de cocaína e R$ 45 em dinheiro. Segundo a Polícia Militar, ele confessou que estava comercializando drogas no local. Já com o segundo homem, de 36 anos, foi localizada uma porção de crack, e ele informou que havia adquirido o entorpecente momentos antes.

Ao todo, foram apreendidos 10 gramas de crack, 14 gramas de cocaína e R$ 45 em espécie. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Hortolândia. Após o registro da ocorrência, o suspeito apontado como traficante permaneceu preso, enquanto o outro foi ouvido e liberado.

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Mais tarde, durante patrulhamento nas proximidades da Rodovia Anhanguera, em Sumaré, policiais abordaram uma motocicleta ocupada por dois homens que trafegavam em alta velocidade pela Rua José Rosa, no Jardim Manchester.

Durante a fiscalização, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, consulta aos sistemas policiais revelou que um dos abordados, de 24 anos, era procurado pela Justiça pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde o mandado judicial foi confirmado. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. Com as duas ocorrências, o 48º BPM/I encerrou o dia com um traficante preso, um procurado capturado e drogas retiradas de circulação na região.