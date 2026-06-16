O Omni Banco – especializado em crédito para financiamento de veículos, realiza de 19 a 21 de junho, em Santa Bárbara d’Oeste, mais uma edição do Feirão Omni. O evento será promovido pelo Agente Omni Americana (correspondente bancário exclusivo Omni).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP



O Feirão Omni busca atender consumidores da região de Americana, com foco em municípios como Sumaré, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Limeira, Campinas, Paulínia e Piracicaba. De acordo com Jaqueline Koene, correspondente responsável, a meta é superar a marca de R$ 2 milhões durante os três dias de feira. O estoque disponível conta com automóveis com preço médio de R$ 50 a 100 mil.

“Reunimos aproximadamente 500 veículos, entre eles carros e motos seminovos, para oferecer ao consumidor mais variedade, conveniência e condições competitivas de financiamento em um único evento”, declara.

Reconhecido pela análise de crédito rápida e humanizada, o Feirão Omni considera o perfil e a realidade de cada cliente, oferecendo soluções mais adequadas e acessíveis: taxas especiais, aprovação rápida e a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, além de benefícios como primeira parcela em até 60 dias.

Serviço:

Feirão Omni de Seminovos

De 19 a 21/06

Das 9h às 18h

Localização: Avenida da Amizade, 857 – Esquina com Av. São Paulo – Santa Bárbara D’Oeste-SP – CEP: 13455-166