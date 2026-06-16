A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou um mutirão de doação de sangue em apoio ao Banco de Sangue do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana (SP). A ação, realizada no dia 13, mobilizou 53 voluntários entre colaboradores(as) e familiares, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no último dia 14.

A iniciativa faz parte do Programa Voluntariar, da Suzano, que há mais de 20 anos incentiva o voluntariado, a solidariedade e a cidadania entre colaboradores(as), prestadores(as) de serviços e familiares, em parceria com o time de Saúde e Qualidade de Vida.

“Essa ação reforça um dos direcionadores da Suzano, que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo. Com um gesto simples, podemos salvar vidas. Ao incentivar a doação de sangue entre colaboradores e parceiros, ampliamos nosso impacto positivo na sociedade”, afirma Adriano Martins, coordenador do Programa Voluntariar da Suzano.

De acordo com o Banco de Sangue de Americana, os estoques de sangue estão abaixo do ideal, especialmente neste período do ano. A proximidade do inverno, as datas festivas e a Copa do Mundo, contribuem para a queda no número de doadores(as). A unidade reforça a necessidade, principalmente, de sangue dos tipos O e A negativo.

Iniciativa de tradição

A campanha é realizada desde 2018 e ocorre duas vezes ao ano, nos meses de junho e novembro, em alusão ao Dia Mundial e ao Dia Nacional do Doador de Sangue, respectivamente.

O colaborador Luiz Fernando Ferreira já é um doador nato e sabe a importância da doação de sangue para salvar vidas. Ele explica que passou a doar sangue antes de aderir a iniciativa do Programa Voluntariar da Suzano, mas que sempre busca participar da campanha com a companhia.

“Já tenho o hábito de doar sangue e participei da campanha da Suzano no ano passado. Assim que a iniciativa foi retomada neste ano, fiz questão de me inscrever novamente. Acho muito importante que empresas promovam ações como essa, porque ajudam a conscientizar as pessoas sobre um tema que muitas vezes só ganha atenção quando alguém próximo precisa de ajuda. Doar sangue é um gesto simples, seguro e que pode salvar vidas. Além disso, gera uma sensação muito positiva de poder contribuir com quem precisa. Por isso, acredito que todos que puderem deveriam participar”, destaca Luiz.

Importância da doação de sangue

De acordo com o Ministério da Saúde, o sangue é essencial em uma variedade de situações médicas e a única fonte de obtenção é por meio da doação voluntária de indivíduos saudáveis. As doações são destinadas principalmente para cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragia e para o atendimento de pacientes oncológicos, com anemias crônicas e outras doenças graves. Ainda de acordo com o Ministério, uma doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. Na ação promovida pela Suzano, no último sábado, as 53 doações poderão beneficiar até 184 pessoas.

O Banco de Sangue de Americana segue aberto para receber doações da comunidade. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Não é necessário agendamento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3468-1739 ou pelo WhatsApp (19) 99148-1067.

Informações sobre os critérios de doação podem ser consultadas neste link: https://www.saudeamericana.com.br/v2/doe-sangue/.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável.

Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br