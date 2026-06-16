O vereador Renan de Angelo (Podemos) recebeu um ofício do deputado federal Alencar Santana (PT/SP) confirmando a destinação de uma verba federal de R$ 200 mil, através de emenda parlamentar, para investimento em ações da secretaria municipal de Cultura e Turismo.

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De acordo com o parlamentar, a destinação dos recursos foi solicitada em reunião com o deputado em Brasília em novembro de 2025. Na oportunidade Renan destacou a necessidade de ampliar os investimentos voltados ao setor cultural e a importância da cultura para a identidade, a economia criativa e a valorização das manifestações artísticas locais.

Renan destacou ainda que o investimento chega em um momento importante para o fortalecimento das atividades culturais. “Fomos até Brasília apresentar as demandas de Americana e defender investimentos para a nossa cidade. A cultura também precisa de atenção, porque gera oportunidades, valoriza talentos e fortalece a identidade do nosso povo. Esse recurso de R$ 200 mil chega para apoiar a cultura de Americana”, afirmou.

O vereador ressaltou ainda a importância do diálogo constante com representantes estaduais e federais para garantir que Americana continue recebendo investimentos em diferentes áreas.

Fala Renan

“O recurso só chegou porque houve trabalho, articulação e diálogo. Nosso compromisso é continuar buscando oportunidades para Americana, seja na cultura, no esporte, na saúde ou em qualquer área que possa melhorar a vida da população”, concluiu.