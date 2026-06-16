Força Tática apreende mais de 590 porções de drogas em adega desativada e prende jovem por tráfico em Santa Bárbara, além de dois adolescentes liberados aos responsáveis

Tentativa deu ruim- Uma ação da Força Tática do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) resultou na apreensão de mais de 590 porções de drogas e na prisão de um jovem de 18 anos por tráfico de entorpecentes na noite desta segunda-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste.

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A ocorrência foi registrada por volta das 22h25, na Rua México. Durante patrulhamento, policiais estacionaram em frente a uma adega desativada quando ouviram barulhos de janelas sendo abertas e pessoas fugindo pelos fundos do imóvel. Instantes depois, moradores de uma residência vizinha começaram a gritar, informando que havia suspeitos em seu quintal.

Os policiais localizaram e detiveram dois indivíduos que saíam do local. Em seguida, durante as buscas no imóvel, encontraram um terceiro suspeito escondido atrás de uma máquina de lavar.

Na averiguação, a equipe localizou uma grande quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização, além de drogas armazenadas a granel. Ao todo, foram apreendidas 160 porções de maconha (124,9 gramas), 232 porções de cocaína (141,2 gramas) e 201 porções de crack (87 gramas).

Apreensões e tentativas

Também foram encontrados um simulacro de revólver, três aparelhos celulares, duas calculadoras, uma faca, uma tesoura, uma máquina de cartão, uma agenda com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e materiais utilizados para embalar os entorpecentes. Os policiais ainda apreenderam R$ 932 em dinheiro, sendo R$ 444 em cédulas e R$ 488 em moedas.

Os três envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste. Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante de um dos suspeitos, de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Os outros dois envolvidos, adolescentes, foram liberados aos responsáveis legais.

A ocorrência reforça o combate ao tráfico de drogas realizado pelas equipes da Força Tática na região, retirando de circulação centenas de porções de entorpecentes que seriam destinadas à comercialização.