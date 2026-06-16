A Prefeitura de Sumaré realiza nesta quarta-feira (17) uma grande ação de recrutamento que disponibilizará mais de 400 vagas para o cargo de auxiliar de logística. A ação se dá por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

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A iniciativa acontece em parceria com a Randstad Brasil RH LTDA e reforça o compromisso da administração municipal com a geração de emprego, renda e o fortalecimento da economia local.

As entrevistas serão realizadas das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera de Sumaré. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem possuir Ensino Fundamental completo. Não é exigida experiência anterior, ampliando as oportunidades para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

400 vagas e salário

O cargo oferece salário de R$ 2.025,00, além de um pacote de benefícios que inclui refeição no local, assistência médica e odontológica Bradesco, seguro de vida, vale-alimentação no valor de R$ 265,00, participação nos resultados (PPR) e auxílio-creche para filhos de até cinco anos.

A empresa responsável pela seleção é a Randstad Brasil, operação nacional da multinacional holandesa Randstad, uma das líderes globais em soluções de Recursos Humanos, reconhecida por conectar profissionais a oportunidades de trabalho em diversos segmentos da economia.

A Prefeitura orienta os interessados a comparecerem ao local da seleção portando documentos pessoais e currículo atualizado. A expectativa é de grande participação dos moradores em busca de uma colocação profissional e novas oportunidades de crescimento.

Serviço



Ação de Recrutamento – Randstad Brasil RH LTDA

Data: 17 de junho de 2026

Horário: das 9h às 16h

Local: Faculdade Anhanguera de Sumaré – Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, Jardim Primavera

Cargo: Auxiliar de Logística

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Salário: R$ 2.025,00

Vagas disponíveis: mais de 400 oportunidades