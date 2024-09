Veículos de combate: Transformando o cenário militar

Em um mundo onde tecnologia e parcerias estratégicas definem o poder militar, o veículo CV90 se destaca como um dos produtos de defesa mais bem-sucedidos. Desenvolvido pela BAE Systems Hägglunds na Suécia, esse modelo já foi adotado por dez países europeus.

O Combat Vehicle 90 foi inicialmente projetado para atender às necessidades específicas das Forças Armadas Suecas, considerando o terreno acidentado e o clima rigoroso do norte da Suécia. Com o passar dos anos, a família CV90 evoluiu e se aprimorou, operando em condições adversas em diversas partes do mundo, onde demonstrou eficácia em diferentes paisagens e climas, provando ser capaz de enfrentar situações de combate complexas. Atualmente, mais de 1.700 unidades e 17 versões estão em operação.

O CV90 exemplifica como inovação e engenharia podem transformar o cenário militar. Sua capacidade de adaptação a diferentes funções, aliada à colaboração entre os países usuários, gera um impacto positivo e duradouro. O grupo de usuários do CV90, formado pelas nações que operam esses veículos, tem sido fundamental para acelerar o processo de entrada em operação, pois inovações e aprimoramentos são compartilhados entre os novos usuários.

O CV90 desempenha um papel importante nas operações militares globais, oferecendo uma vantagem tática incomparável.

Histórico e Parceria dos veículos de combate

A BAE Systems não é apenas uma fornecedora, mas sim uma parceira estratégica do Brasil há mais de 100 anos, atuando nos setores terrestre, marítimo e aéreo. Um exemplo desse compromisso é o suporte técnico e industrial fornecido para a modernização da frota de APCs M113 do Exército Brasileiro. Este projeto envolveu o treinamento de mecânicos brasileiros em manutenção, tecnologia de soldagem, montagem e recuperação de componentes, realizado no Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar. Isso trouxe novos conhecimentos e materiais ao Brasil, refletindo o comprometimento da BAE Systems com o fortalecimento da indústria nacional de defesa e na oferta de futuras plataformas como o CV90.

Modularidade

O CV90 se destaca por sua modularidade, podendo ser configurado para diversas funções, como Veículo de Combate de Infantaria, tanque médio de 120 mm, transporte de tropas, apoio de fogo e reconhecimento.

Essa flexibilidade é um fator determinante para sua adoção global, com operações bem-sucedidas em países como Noruega, Dinamarca, Suíça, Finlândia, Estônia, Áustria e Letônia, cada um adaptando o CV90 às suas necessidades específicas.

Colaboração e Intercâmbio Internacional

Outro aspecto interessante do CV90 é a rede de colaboração entre as nações que o operam. Através do grupo de usuários do CV90, as nações compartilham informações sobre peças de reposição, táticas, treinamento, manutenção e futuras atualizações, reduzindo custos e garantindo que o CV90 permaneça na vanguarda da tecnologia militar. Para exércitos que operam um Veículo de Combate de Infantaria pela primeira vez, o grupo pode facilitar essa transição.

Desempenho e Blindagem

No que diz respeito ao desempenho, o CV90 não decepciona. Ele combina mobilidade impressionante com robustez, oferecendo proteção avançada à tripulação em terrenos variados. Seus sistemas de blindagem e proteção ativa garantem defesa eficaz contra uma ampla gama de ameaças.

Armamentos

Além de sua modularidade em subsistemas, como ATGMs e sistemas de proteção, o CV90 pode ser equipado com diversos armamentos, incluindo canhões, metralhadoras e mísseis. Suas tecnologias de controle de fogo e sensores avançados asseguram precisão excepcional, aumentando significativamente a eficiência operacional e a capacidade de resposta em combate.

