O São Paulo foi derrotado na disputa por pênaltis e deu adeus a mais uma Libertadores. O argentino Calleri foi herói e vilão na partida.

Como no jogo da ida, o Botafogo mostrou mais volume de jogo no primeiro. Mas desta vez, os cariocas conseguiram marcar. O argentino Thiago Almada anotou após rebote do goleiro logo aos 15′.

No final do 1o tempo, o VAR chamou a arbitragem que decidiu marcar pênalti em favor do Tricolor, mas Lucas Moura perdeu a chance de empatar o jogo.

Já aos 40’ do segundo tempo, o argentino Calleri aproveitou cruzamento vindo da esquerda e, de cabeça, fuzilou para empatar o jogo.

Nos minutos finais do jogo, uma confusão na lateral gerou expulsões de jogadores que estavam no banco de reserva.

Calleri e Vitinho perderam as cobranças de pênaltis e deixaram tudo pra reta final. Rodrigo Nestor perdeu para o São Paulo nas cobranças alternadas e permitiu a vitória dos cariocas.

O Botafogo agora espera o vencedor de Penarol e Flamengo, cujo jogo decisivo que acontece nesta quinta-feira.

São Paulo no Brasileirão

O Tricolor volta a campo no domingo. O clássico contra o Corinthians será disputado em Brasília.

