Neste sábado (28), a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana realiza o 17º Programa Vida Verde com o tradicional plantio de mudas de árvores em comemoração aos bebês nascidos em sua maternidade no ano anterior. O evento será realizado a partir das 9h, em uma área verde localizada na Avenida Pastor Diogenes Wiezel, 371, no bairro Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste (em frente à SF Bike Shop) e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, Biotrans Ambiental e SOS Animais. Os participantes terão a oportunidade de plantar juntos 500 árvores nativas dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, presentes em nossa região. Serão mais de 20 espécies, dentre elas aroeira-pimenteira, pitangueira e pau-viola, que são dispersadas por animais, fazendo com que a fauna local também se beneficie do plantio e favorecendo a biodiversidade. Também ocorrerá um ato simbólico com o plantio de uma muda de pau-brasil, nativa da Mata Atlântica brasileira. Essa espécie foi escolhida por homenagear nosso país com o seu nome e, atualmente, encontrar-se ameaçada e em risco de extinção. Através dessa ação, o objetivo da Cooperativa é fomentar a perspectiva sistêmica dos biomas e incentivar o plantio regular de árvores como forma de contribuir com a diminuição das temperaturas, a regulação dos ciclos de chuva e o sequestro de carbono.