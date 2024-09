Lançamento do Coro Santo Antônio: música, fé e tradição

Lançamento do documentário “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição”

O aguardado documentário “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição“, que narra a trajetória de um dos mais tradicionais grupos musicais de Americana, será lançado oficialmente no dia 04 de outubro de 2024, no salão da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, às 19h30. Este filme, que celebra os 75 anos do coral e destaca a importância cultural e histórica do grupo para a cidade, foi contemplado na categoria de média-metragem pelo edital 03 da Lei Paulo Gustavo.

Dirigido pelo cineasta José Eduardo Milani, o documentário captura a essência do Coro Santo Antônio, desde sua fundação em 1949, pelo monsenhor Nazareno Magi, até os dias atuais, e aborda também os momentos de maior desafio e superação do coral. O coro que, inicialmente, se dedicava exclusivamente à música sacra, passou por uma significativa transformação, após a ruptura com a administração da Basílica Santo Antônio de Pádua em 2013. Esse episódio retratado no filme, marcou a saída do grupo da paróquia, após um incidente de humilhação pública durante uma missa conduzida pelo então reitor Padre Pedro Leandro Ricardo. A partir daí, o Coro Santo Antônio se reinventou, ao ampliar seu repertório para músicas populares, sertanejas, folclóricas, além do tradicional repertório religioso.

O documentário intitulado “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição“, oferece uma visão inédita e emocionante da jornada do coro, desde os seus primeiros ensaios sob o comando de Monsenhor Magi, até o fortalecimento como um grupo musical independente. Além de entrevistas com membros antigos e atuais do coro, a produção conta com um vasto acervo de fotos e registros históricos que ilustram a rica trajetória do coro. O filme também proporciona uma experiência imersiva do dia a dia do coral, que levará o público a vivenciar a rotina de ensaios e apresentações responsáveis em consolidar o grupo como referência musical na cidade.

Equipe realizadora:

A direção do documentário é do cineasta José Eduardo Milani, a direção de fotografia é assinada por Giulia Cunha, enquanto a pesquisa foi conduzida por Diulse Cândido de Oliveira. A trilha sonora original, foi composta pelo músico campineiro Flávio Negri, que é também a voz que narra o filme. O roteiro é fruto do trabalho colaborativo entre Milani, Cunha e Lucas Crauczuk. Assessoria de imprensa e comunicação, Mariana Chagas, PCD com paralisia cerebral, em destaque a possibilidade de inclusão pela Lei Paulo Gustavo.

O lançamento do documentário será um momento especial para a comunidade de Americana, que poderá relembrar e celebrar a rica contribuição cultural do Coro Santo Antônio.

HISTÓRIA – O Coro Santo Antônio foi fundado em 30 de janeiro de1949, pelo saudoso monsenhor Nazareno Magi, que era recém chegado na cidade de Americana para assumir a paróquia de Santo Antônio. A trajetória do coro se mistura à história da construção da Nova Matriz, capitaneada por monsenhor Magi. Com a morte de monsenhor Magi em 1972, assume a paróquia o padre Constantino Gardinalli, que se torna então o mentor espiritual do coro Santo Antônio, até seu falecimento em 2022.

RUPTURA – Em agosto de 2013, o coro Santo Antônio passa pelo momento mais complicado de sua história. Prestes a completar 65 anos de existência (em 2014), o coro rompeu com a administração da Basílica Santo Antônio de Pádua, após o grupo ser vítima de humilhação em uma missa do então reitor da basílica Padre Pedro Leandro Ricardo. Após o fatídico episódio, os coralistas oficialmente se retiraram da paróquia, e continuaram os trabalhos como um grupo autônomo, consagrando-se como intérprete de músicas populares, sertanejas e folclóricas, além do repertório religioso.

EVENTO:

Lançamento do documentário ‘Coro Santo Antônio: música, fé e tradição’

Data: 04 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Local: Salão da Basílica Santo Antônio de Pádua, na Rua Vieira Bueno, 150 – Centro, Americana – SP.

Horário: 19h30

Entrada: Gratuita

